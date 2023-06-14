https://sputnik-georgia.ru/20230614/tbilisi-i-erevan-vsegda-reshali-voprosy-za--stolom-s-tamadoy--startuet-festival-mimino-278580781.html

Тбилиси и Ереван всегда решали вопросы за столом с тамадой – стартует фестиваль "Мимино"

Тбилиси и Ереван всегда решали вопросы за столом с тамадой – стартует фестиваль "Мимино"

Первый армяно-грузинский культурно-кулинарный фестиваль по мотивам культового фильма "Мимино" пройдет 17 июня в городе Дилижан 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T20:41+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Грузия и Армения все вопросы между собой всегда решали за общим столом – во главе с тамадой, заявил в преддверии открытия армяно-грузинского кулинарного фестиваля по мотивам фильма "Мимино" глава общественной организации "Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций" Седрак Мамулян.Первый армяно-грузинский культурный и кулинарный фестиваль по мотивам известного советского фильма Георгия Данелия "Мимино" пройдет в городе Дилижан 17 июня. На фестивале представят как армянскую, так и грузинскую кухню.Об особенностях дружбы и понимания двух народов и предстоящего фестиваля Мамулян рассказал в международном мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения. По его словам, страны впервые представят миру совместный туристический продукт. Причем это будет сделано на самом понятном в мире языке – кулинарном."Благодаря фестивалю нам представится возможность нивелировать звучащие с обеих сторон обвинения в "присвоении" национальных кулинарных рецептов. Мы поможем нашим грузинским друзьям правильно заворачивать толму. В Грузии готовят толму, а мы, в свою очередь, готовим в Армении хинкали. Это наше общее достояние, наша общность. Все вопросы между нами всегда решались за общим столом, во главе с тамадой, и никогда не возникало вопросов, которые нуждались бы в решении на каком-либо другом уровне. Так будет продолжаться и дальше", – сказал Мамулян.Кто первым придумал пахлаву? "Сначала подумай, потом говори!" >>Он также сообщил, что возглавляемая им общественная организация совместно с Армянской федерацией туризма запланировала серию мероприятий под общим названием "Гастрономическая дипломатия", посредством которой будет формироваться площадка для диалога с соседствующими с Арменией странами.На самом же фестивале, по предварительным подсчетам, ожидается присутствие как минимум 7-10 тысяч посетителей.В первый день фестиваля пройдет кулинарный конкурс в трех номинациях: "Лучший вкус", "Лучший внешний вид" и "Лучшая идея". Также будет разыгран Гран-при. Весь процесс будет координировать член ассоциации, шеф-поваров Израиля, президент Taste of Peace Саркис Ягубян.Первый армяно-грузинский фестиваль по мотивам "Мимино" пройдет в Дилижане >>Также состоится мини-конкурс, в котором армянские и грузинские повара (по 4 с каждой стороны) будут состязаться в приготовлении хинкали и толмы соответственно.Кстати, грузинское жюри будет оценивать армянские блюда, а армянское – грузинские. В составе жюри с грузинской стороны заявлен член Гильдии шеф-поваров Грузии, Хорватии, Македонии и Сербии Гоги Базандарашвили.Со своей стороны ответственная по общественным связям Комитета по туризму Минэкономики Армении Анна Маркарян отметила, что ведомство содействует проведению около 17 фестивалей в Армении, и "Мимино" – в их числе.По ее словам, этот фестиваль – единственный в своем роде и очень важен для налаживания связей в сфере туризма с Грузией.Как сообщил генеральный менеджер грузинской компании "Отель менеджмент групп" Александр Лисиченко, на фестиваль "Мимино" в Армению приедут более 30 туроператоров из Грузии, предоставляющих комбо-туры, 6-10 рестораторов, национальные ансамбли, которые представят традиционные грузинские песни и танцы.Аналогичный фестиваль в следующем году планируется провести и в грузинском городе Телави – на родине главного героя фильма "Мимино".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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