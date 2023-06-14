https://sputnik-georgia.ru/20230614/v-tbilisi-startovala-programma-besplatnoy-registratsii-zemli-278570276.html
В Тбилиси стартовала программа бесплатной регистрации земли
В Тбилиси стартовала программа бесплатной регистрации земли
Речь идет о более чем 27 тысячах земельных участков 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T15:00+0400
2023-06-14T15:00+0400
2023-06-14T15:00+0400
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новости
общество
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каха каладзе
рати брегадзе
дом юстиции
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси присоединилась к реализации проекта Минюста Грузии о системной регистрации земли, которая будет бесплатна для граждан страны, заявил мэр города Каха Каладзе на заседании городского правительства. Между мэрией Тбилиси и Министерством юстиции подписан меморандум о взаимном сотрудничестве, который предусматривает реализацию проекта систематической регистрации земли в отдельных районах Тбилиси. Речь идет о более чем 27 тысячах земельных участков. Проект будет завершен к 31 декабря 2024 года. Проект будет реализован поэтапно. На данном этапе выбрано несколько проблемных локаций: Дидгори, Дзвели Ведзиси, Дигоми, Квесети, Вифания, Цкнети, Ахалдаба, Кикети-Сагориси, Коджори, Цавкиси, Шиндиси и Табахмела. По словам градоначальника, на сегодняшний день на территории Тбилиси есть ряд незарегистрированных земель, проект будет реализован публичным реестром, а его финансовую поддержку полностью обеспечит мэрия Тбилиси.Мэр столицы также отметил, что будут идентифицированы земельные участки, находящиеся на учете в собственности муниципалитета. В конце 2022 года министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что на данном этапе остаются неизвестными личности владельцев земельных участков площадью более одного миллиона гектаров. Сколько участков земли зарегистрировано в Грузии>>В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав землевладельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии. Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства фермерами. В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, рати брегадзе, дом юстиции
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, рати брегадзе, дом юстиции
В Тбилиси стартовала программа бесплатной регистрации земли
Речь идет о более чем 27 тысячах земельных участков
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси присоединилась к реализации проекта Минюста Грузии о системной регистрации земли, которая будет бесплатна для граждан страны, заявил мэр города Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Между мэрией Тбилиси и Министерством юстиции подписан меморандум о взаимном сотрудничестве, который предусматривает реализацию проекта систематической регистрации земли в отдельных районах Тбилиси. Речь идет о более чем 27 тысячах земельных участков. Проект будет завершен к 31 декабря 2024 года.
"Реализация указанного проекта очень важна, так как есть много людей и семей, которые не имеют возможности оформить землю в разных районах. Столица не вошла в эту программу, которую реализует Минюст по всей стране. Соответственно, мы подписали меморандум, который даст нам возможность решить указанную проблему", – сказал Каладзе.
Проект будет реализован поэтапно. На данном этапе выбрано несколько проблемных локаций: Дидгори, Дзвели Ведзиси, Дигоми, Квесети, Вифания, Цкнети, Ахалдаба, Кикети-Сагориси, Коджори, Цавкиси, Шиндиси и Табахмела.
По словам градоначальника, на сегодняшний день на территории Тбилиси есть ряд незарегистрированных земель, проект будет реализован публичным реестром, а его финансовую поддержку полностью обеспечит мэрия Тбилиси.
Мэр столицы также отметил, что будут идентифицированы земельные участки, находящиеся на учете в собственности муниципалитета.
В конце 2022 года министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что на данном этапе остаются неизвестными личности владельцев земельных участков площадью более одного миллиона гектаров.
В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав землевладельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.
Регистрация земли сельскохозяйственного назначения является главным условием для получения льгот от государства фермерами.
В 2019 году министерство юстиции Грузии разработало концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом подходе регистрация проводится по запросу.