https://sputnik-georgia.ru/20230615/gruziya-nikogda-ne-svorachivala-s-vybrannogo-puti--premer-278593436.html

Грузия никогда не сворачивала с выбранного пути – премьер

Грузия никогда не сворачивала с выбранного пути – премьер

Власти Грузии обеспечат, чтобы ничего не мешало демократическому, европейскому и процветающему будущему страны, заявил премьер 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T01:20+0400

2023-06-15T01:20+0400

2023-06-15T01:20+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузия никогда не сворачивала с выбранного пути и выполнит все рекомендации Евросоюза для того, чтобы получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на праздничном приеме, посвященном Дню независимости Грузии, в Брюсселе.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. До приема премьер министр встретился с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширению Оливером Вахрейном и обсудил выполнение Грузией условий Еврокомиссии. После встречи Вахрейн заявил, что призвал премьер-министра Грузии к ускорению имплементации 12 условий, чтобы Грузия могла получить статус кандидата. Президент Евросовета принял премьер Грузии в Брюсселе – о чем говорили стороны>>Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца июня завершит работу над рекомендациями и примет все необходимые законы. Между тем власти Грузии отмечают, что невыполнимым остается первое условие – о снижении поляризации, обвиняя в этом оппозицию. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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