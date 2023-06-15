https://sputnik-georgia.ru/20230615/gruziya-nikogda-ne-svorachivala-s-vybrannogo-puti--premer-278593436.html
Грузия никогда не сворачивала с выбранного пути – премьер
Грузия никогда не сворачивала с выбранного пути – премьер
Власти Грузии обеспечат, чтобы ничего не мешало демократическому, европейскому и процветающему будущему страны, заявил премьер 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T01:20+0400
2023-06-15T01:20+0400
2023-06-15T01:20+0400
политика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
еврокомиссия
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0c/272962253_211:195:959:616_1920x0_80_0_0_f38efaa70b97cc6e3dea9fe019d6b8ea.jpg
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузия никогда не сворачивала с выбранного пути и выполнит все рекомендации Евросоюза для того, чтобы получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на праздничном приеме, посвященном Дню независимости Грузии, в Брюсселе.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. До приема премьер министр встретился с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширению Оливером Вахрейном и обсудил выполнение Грузией условий Еврокомиссии. После встречи Вахрейн заявил, что призвал премьер-министра Грузии к ускорению имплементации 12 условий, чтобы Грузия могла получить статус кандидата. Президент Евросовета принял премьер Грузии в Брюсселе – о чем говорили стороны>>Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца июня завершит работу над рекомендациями и примет все необходимые законы. Между тем власти Грузии отмечают, что невыполнимым остается первое условие – о снижении поляризации, обвиняя в этом оппозицию. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
брюссель
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0c/272962253_308:171:989:682_1920x0_80_0_0_4fa135aaa1cc8bb8e08672c7d8746c48.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, брюссель
политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, брюссель
Грузия никогда не сворачивала с выбранного пути – премьер
Власти Грузии обеспечат, чтобы ничего не мешало демократическому, европейскому и процветающему будущему страны, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузия никогда не сворачивала с выбранного пути и выполнит все рекомендации Евросоюза для того, чтобы получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на праздничном приеме, посвященном Дню независимости Грузии, в Брюсселе.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
"С полной ответственностью хочу еще раз подтвердить наше обязательство выполнить все приоритетные рекомендации Еврокомиссии и получить статус кандидата. Мы никогда не сворачивали с выбранного пути, и мы обеспечим, чтобы ничего не мешало демократическому, европейскому и процветающему будущему Грузии", - заявил Гарибашвили.
До приема премьер министр встретился с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширению Оливером Вахрейном и обсудил выполнение Грузией условий Еврокомиссии.
После встречи Вахрейн заявил, что призвал премьер-министра Грузии к ускорению имплементации 12 условий, чтобы Грузия могла получить статус кандидата.
Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца июня завершит работу над рекомендациями и примет все необходимые законы.
Между тем власти Грузии отмечают, что невыполнимым остается первое условие – о снижении поляризации, обвиняя в этом оппозицию.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.