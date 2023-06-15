https://sputnik-georgia.ru/20230615/kogda-nachnetsya-vydacha-shkolnykh-attestatov-v-gruzii-278584259.html

Когда начнется выдача школьных аттестатов в Грузии?

Когда начнется выдача школьных аттестатов в Грузии?

Заявки на аттестаты принимаются до 31 декабря включительно 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T08:00+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Агентство развития государственных сервисов Грузии с 3 июля начнет выдачу школьных аттестатов, сообщает пресс-служба ведомства. В Грузии в этом году школу окончили 47 306 учеников. Абитуриенты могут сделать заявку на получение аттестата в Домах юстиции, общественных центрах или филиалах Агентства развития госсервисов. Заявки на аттестаты принимаются до 31 декабря включительно. Получить аттестат можно как в электронном виде, так и материальном. Получить документ бесплатно выпускники школ могут на десятый день после подачи заявки. В более сжатые сроки сервис платный. Так, чтобы получить документ за один день, нужно заплатить 50 лари (19 долларов), за два дня – 40 лари (15 долларов), за три – 30 лари (11 долларов), за пять дней – 20 лари (7 долларов). Что касается электронного аттестата, то в Агентстве развития госсервисов отмечают, что он является копией документа-оригинала с одинаковой юридической силой. В Грузии могут появиться филиалы ведущих мировых вузов >>После того, как материальный аттестат будет готов, при желании его обладатель сможет в любое время и с любого места скачать электронный аттестат с портала my.gov.ge и использовать его. Для этого ему понадобятся код и номер заявления, которые ему выдадут во время сдачи заявления. Выпускники могут пользоваться электронными аттестатами в независимости от того, получат они материальный аттестат или нет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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