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https://sputnik-georgia.ru/20230615/kogda-nachnetsya-vydacha-shkolnykh-attestatov-v-gruzii-278584259.html
Когда начнется выдача школьных аттестатов в Грузии?
Когда начнется выдача школьных аттестатов в Грузии?
Заявки на аттестаты принимаются до 31 декабря включительно 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T08:00+0400
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агентство развития государственных сервисов
дом юстиции
тбилиси
грузия
общество
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школа
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Агентство развития государственных сервисов Грузии с 3 июля начнет выдачу школьных аттестатов, сообщает пресс-служба ведомства. В Грузии в этом году школу окончили 47 306 учеников. Абитуриенты могут сделать заявку на получение аттестата в Домах юстиции, общественных центрах или филиалах Агентства развития госсервисов. Заявки на аттестаты принимаются до 31 декабря включительно. Получить аттестат можно как в электронном виде, так и материальном. Получить документ бесплатно выпускники школ могут на десятый день после подачи заявки. В более сжатые сроки сервис платный. Так, чтобы получить документ за один день, нужно заплатить 50 лари (19 долларов), за два дня – 40 лари (15 долларов), за три – 30 лари (11 долларов), за пять дней – 20 лари (7 долларов). Что касается электронного аттестата, то в Агентстве развития госсервисов отмечают, что он является копией документа-оригинала с одинаковой юридической силой. В Грузии могут появиться филиалы ведущих мировых вузов &gt;&gt;После того, как материальный аттестат будет готов, при желании его обладатель сможет в любое время и с любого места скачать электронный аттестат с портала my.gov.ge и использовать его. Для этого ему понадобятся код и номер заявления, которые ему выдадут во время сдачи заявления. Выпускники могут пользоваться электронными аттестатами в независимости от того, получат они материальный аттестат или нет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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агентство развития государственных сервисов, дом юстиции, тбилиси, грузия, общество, новости, школа
агентство развития государственных сервисов, дом юстиции, тбилиси, грузия, общество, новости, школа

Когда начнется выдача школьных аттестатов в Грузии?

08:00 15.06.2023
© Ministry of Education and Science of GeorgiaВыпускники, школа
Выпускники, школа - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2023
© Ministry of Education and Science of Georgia
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Заявки на аттестаты принимаются до 31 декабря включительно
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Агентство развития государственных сервисов Грузии с 3 июля начнет выдачу школьных аттестатов, сообщает пресс-служба ведомства.
В Грузии в этом году школу окончили 47 306 учеников.
Абитуриенты могут сделать заявку на получение аттестата в Домах юстиции, общественных центрах или филиалах Агентства развития госсервисов. Заявки на аттестаты принимаются до 31 декабря включительно.
Получить аттестат можно как в электронном виде, так и материальном. Получить документ бесплатно выпускники школ могут на десятый день после подачи заявки.
В более сжатые сроки сервис платный. Так, чтобы получить документ за один день, нужно заплатить 50 лари (19 долларов), за два дня – 40 лари (15 долларов), за три – 30 лари (11 долларов), за пять дней – 20 лари (7 долларов).
Что касается электронного аттестата, то в Агентстве развития госсервисов отмечают, что он является копией документа-оригинала с одинаковой юридической силой.
В Грузии могут появиться филиалы ведущих мировых вузов >>
После того, как материальный аттестат будет готов, при желании его обладатель сможет в любое время и с любого места скачать электронный аттестат с портала my.gov.ge и использовать его.
Для этого ему понадобятся код и номер заявления, которые ему выдадут во время сдачи заявления. Выпускники могут пользоваться электронными аттестатами в независимости от того, получат они материальный аттестат или нет.
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