https://sputnik-georgia.ru/20230615/kogda-nachnetsya-vydacha-shkolnykh-attestatov-v-gruzii-278584259.html
Когда начнется выдача школьных аттестатов в Грузии?
Когда начнется выдача школьных аттестатов в Грузии?
Заявки на аттестаты принимаются до 31 декабря включительно 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T08:00+0400
2023-06-15T08:00+0400
2023-06-15T08:00+0400
агентство развития государственных сервисов
дом юстиции
тбилиси
грузия
общество
новости
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23207/47/232074755_0:260:1663:1195_1920x0_80_0_0_6c78f15422b1ec7c194df02eb83ad640.jpg
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Агентство развития государственных сервисов Грузии с 3 июля начнет выдачу школьных аттестатов, сообщает пресс-служба ведомства. В Грузии в этом году школу окончили 47 306 учеников. Абитуриенты могут сделать заявку на получение аттестата в Домах юстиции, общественных центрах или филиалах Агентства развития госсервисов. Заявки на аттестаты принимаются до 31 декабря включительно. Получить аттестат можно как в электронном виде, так и материальном. Получить документ бесплатно выпускники школ могут на десятый день после подачи заявки. В более сжатые сроки сервис платный. Так, чтобы получить документ за один день, нужно заплатить 50 лари (19 долларов), за два дня – 40 лари (15 долларов), за три – 30 лари (11 долларов), за пять дней – 20 лари (7 долларов). Что касается электронного аттестата, то в Агентстве развития госсервисов отмечают, что он является копией документа-оригинала с одинаковой юридической силой. В Грузии могут появиться филиалы ведущих мировых вузов >>После того, как материальный аттестат будет готов, при желании его обладатель сможет в любое время и с любого места скачать электронный аттестат с портала my.gov.ge и использовать его. Для этого ему понадобятся код и номер заявления, которые ему выдадут во время сдачи заявления. Выпускники могут пользоваться электронными аттестатами в независимости от того, получат они материальный аттестат или нет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23207/47/232074755_0:98:1663:1345_1920x0_80_0_0_de14e1efff43c043fbf5547fa0acf476.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
агентство развития государственных сервисов, дом юстиции, тбилиси, грузия, общество, новости, школа
агентство развития государственных сервисов, дом юстиции, тбилиси, грузия, общество, новости, школа
Когда начнется выдача школьных аттестатов в Грузии?
Заявки на аттестаты принимаются до 31 декабря включительно
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Агентство развития государственных сервисов Грузии с 3 июля начнет выдачу школьных аттестатов, сообщает пресс-служба ведомства.
В Грузии в этом году школу окончили 47 306 учеников.
Абитуриенты могут сделать заявку на получение аттестата в Домах юстиции, общественных центрах или филиалах Агентства развития госсервисов. Заявки на аттестаты принимаются до 31 декабря включительно.
Получить аттестат можно как в электронном виде, так и материальном. Получить документ бесплатно выпускники школ могут на десятый день после подачи заявки.
В более сжатые сроки сервис платный. Так, чтобы получить документ за один день, нужно заплатить 50 лари (19 долларов), за два дня – 40 лари (15 долларов), за три – 30 лари (11 долларов), за пять дней – 20 лари (7 долларов).
Что касается электронного аттестата, то в Агентстве развития госсервисов отмечают, что он является копией документа-оригинала с одинаковой юридической силой.
После того, как материальный аттестат будет готов, при желании его обладатель сможет в любое время и с любого места скачать электронный аттестат с портала my.gov.ge и использовать его.
Для этого ему понадобятся код и номер заявления, которые ему выдадут во время сдачи заявления. Выпускники могут пользоваться электронными аттестатами в независимости от того, получат они материальный аттестат или нет.