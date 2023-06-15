https://sputnik-georgia.ru/20230615/kto-stoit-za-aktsiey-protesta-protiv-premera-gruzii-v-bryussele-278619158.html
Кто стоит за акцией протеста против премьера Грузии в Брюсселе?
Кто стоит за акцией протеста против премьера Грузии в Брюсселе?
Один из участников акции пытался приблизиться к премьеру Грузии, но был задержан полицией 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T17:10+0400
2023-06-15T17:10+0400
2023-06-15T17:38+0400
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ираклий гарибашвили
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Акция протеста в Брюсселе во время визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили была организована крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Несколько человек в Брюсселе встретили премьера с криками "Рабы", "Грузия – это Европа". На распространенных кадрах слышна нецензурная речь. Один из участников акции попытался приблизиться к премьеру, однако ему помешала охрана. За нарушение общественного порядка полиция Бельгии задержала одного протестующего – Эмзара Кварацхелия, однако вскоре его освободили. Подобные акции финансируются заочно осужденным экс-министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили, заявил он.В правящей партии "Грузинская мечта" утверждают, что именно Кезерашвили сегодня финансирует оппозиционные партии, в том числе "Нацдвижение". Вместе с тем британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. По информации оппозиционного телеканала "Мтавари Архи", акция протеста была организована неправительственной организацией Promote Georgia, которая, по данным СМИ, лоббирует интересы Грузии в политической столице Европы. Визит премьера Грузии в БрюссельЧто касается визита главы грузинского правительства в Брюссель, то он состоялся в преддверии оценки Еврокомиссии выполнения Грузией 12 условий, необходимых для предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. В рамках визита Гарибашвили провел ряд встреч высокого уровня, в том числе со своим бельгийским коллегой Александером Де Кроо, с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, а также с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархейем. Главная тема на всех встречах и переговорах Гарибашвили в Брюсселе касалась именно поддержки европейских устремлений Грузии. Премьер Грузии провел переговоры в Брюсселе – итоги визита>>Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения. Часть оппозиционных партий, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией. Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, брюссель, тбилиси, ираклий кобахидзе, бельгия, ираклий гарибашвили, грузинская мечта
Кто стоит за акцией протеста против премьера Грузии в Брюсселе?
17:10 15.06.2023 (обновлено: 17:38 15.06.2023)
Один из участников акции пытался приблизиться к премьеру Грузии, но был задержан полицией
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Акция протеста в Брюсселе во время визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили была организована крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Несколько человек в Брюсселе встретили премьера с криками "Рабы", "Грузия – это Европа". На распространенных кадрах слышна нецензурная речь. Один из участников акции попытался приблизиться к премьеру, однако ему помешала охрана. За нарушение общественного порядка полиция Бельгии задержала одного протестующего – Эмзара Кварацхелия, однако вскоре его освободили.
"Что касается прошедшей в Брюсселе акции, то и здесь оказался один из "националов", ЛГБТ-активистов, который и здесь активничал, поехал туда и там тоже активничает. Реально все это партийно-организованные акции", – заявил Кобахидзе журналистам.
Подобные акции финансируются заочно осужденным экс-министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили, заявил он.
В правящей партии "Грузинская мечта" утверждают, что именно Кезерашвили сегодня финансирует оппозиционные партии, в том числе "Нацдвижение". Вместе с тем британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры.
"Такие простые акции из трех, иногда из двух, семи или, может, из 20 человек, финансируются награбленными у европейских пенсионеров "черными деньгами" Кезерашвили, но все это партийная координация. Это никто не может назвать ни акцией студентов, ни лиц с ОВЗ, ни эмигрантов, потому что это акции, организованные на кровавые деньги, – отметил Кобахидзе.
По информации оппозиционного телеканала "Мтавари Архи", акция протеста была организована неправительственной организацией Promote Georgia, которая, по данным СМИ, лоббирует интересы Грузии в политической столице Европы.
Визит премьера Грузии в Брюссель
Что касается визита главы грузинского правительства в Брюссель, то он состоялся в преддверии оценки Еврокомиссии выполнения Грузией 12 условий, необходимых для предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
В рамках визита Гарибашвили провел ряд встреч высокого уровня, в том числе со своим бельгийским коллегой Александером Де Кроо, с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, а также с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархейем.
Главная тема на всех встречах и переговорах Гарибашвили в Брюсселе касалась именно поддержки европейских устремлений Грузии.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения.
Часть оппозиционных партий, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией.
Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти.