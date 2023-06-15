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"Начинается великое путешествие грузинской культуры" – Гарибашвили на открытии "Европалии"

"Начинается великое путешествие грузинской культуры" – Гарибашвили на открытии "Европалии"

В этом году фестиваль "Европалия" посвящен Грузии 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Древняя история и богатая культура Грузии представлены на "Европалии" десятками выставок и концертов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на открытии фестиваля культуры в Брюсселе.Фестивали культуры "Европалия" проводятся в Бельгии с 1969 года под патронажем королевской семьи. Название фестиваля происходит от объединения слов "Европа" и "опалия" (от латинского opalia – древнеримский праздник богатого урожая). В этом году фестиваль посвящен Грузии. По словам главы правительства, это дает Грузии прекрасную возможность познакомить Брюссель и другие города Бельгии, а также другие страны с одной из древнейших историй и культур. Глава правительства поблагодарил всех организаторов мероприятия, а также рассказал гостям мероприятия об истории грузинского вина."Грузия считается родиной вина. На территории Грузии обнаружен один из древнейших следов виноделия, которому восемь тысяч лет. Древняя традиция изготовления вина в квеври объявлена ЮНЕСКО нематериальным культурным памятником ", – сказал Гарибашвили. Планы Министерства культуры и спорта на 2023 год – главное>>Мероприятие открылось концертом, на котором выступили ведущие грузинские фольклорные ансамбли, пианисты и оперные исполнители. Со сцены звучало грузинское многолосие. Фестивали "Европалия" относятся к числу крупнейших в Европе как по масштабности и продолжительности их программы, так и по популярности среди публики. Мероприятия фестивалей посещает обычно более одного миллиона человек. Мероприятия фестиваля проводятся под патронажем главы государства-участника и короля Бельгии, в присутствии которых проходят церемонии открытия праздника. Отдельные выставки и концерты проходят также в соседних городах Нидерландов, Франции, Люксембурга и Германии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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