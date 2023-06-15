https://sputnik-georgia.ru/20230615/nesovershennoletnyuyu-izbivali-i-trebovali-vyyti-zamuzh-v-marneuli--smi-278627642.html

Несовершеннолетнюю избивали и требовали выйти замуж в Марнеули – СМИ

Несовершеннолетнюю избивали и требовали выйти замуж в Марнеули – СМИ

Отец часто бил дочь и требовал выйти замуж за выбранного им мужчину 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T23:14+0400

2023-06-15T23:14+0400

2023-06-15T23:14+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Отец и жених 15-летней девушки задержаны в Марнеули (регион Квемо Картли) по делу о принуждении несовершеннолетней к замужеству, сообщает телеканал "Рустави 2". Сообщается, что несовершеннолетняя не хотела выходить замуж за взрослого мужчину, из-за чего не раз становилась жертвой физического насилия со стороны отца. Отец часто бил дочь и требовал выйти замуж за выбранного им мужчину. Мужчина задержан в Батуми за изнасилование несовершеннолетней – СМИ >>В деле замешана тетя девушки, которая была организатором помолвки. После обручения жених запретил несовершеннолетней ходить в школу, в противном случае угрожал убить ее. МВД Грузии ведет расследование случившегося. Не исключено, что к уголовной ответственности будет привлечена и тетя девочки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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