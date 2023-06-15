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Театральная жизнь в Грузии набирает обороты

Театральная жизнь в Грузии набирает обороты

Театры в Грузии в 2022 году посетили более полумиллиона человек 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T12:43+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Количество спектаклей в театрах Грузии увеличилось почти в четыре раза за последние два года, но достичь допандемийных показателей пока не удалось, согласно данным Национальной службы статистики страны "Сакстат". В 2022 году в театрах Грузии состоялось 3 794 спектакля. Для сравнения, в 2021 году было 1 787, а в 2020 году, до того как была объявлена пандемия коронавируса и власти начали вводить ограничения, – 975. Более половины (63,7%) спектаклей в 2022 году состоялось в Тбилиси, где расположено больше всего театров (51,9%).Международный балетный фестиваль пройдет в Тбилиси>>Что касается зрителей, их общее число в прошлом году составило 547 тысяч, что в три раза больше, чем в 2021 году, согласно данным на сайте "Сакстат".В 2022 году в Грузии функционировало 52 профессиональных театра, из них два театра оперы и балета, 41 театр драмы, музыкальной комедии и миниатюры, семь кукольных театров и два театра для детей и юных зрителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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