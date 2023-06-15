https://sputnik-georgia.ru/20230615/teatralnaya-zhizn-v-gruzii-nabiraet-oboroty-278602962.html
Театральная жизнь в Грузии набирает обороты
Театральная жизнь в Грузии набирает обороты
Театры в Грузии в 2022 году посетили более полумиллиона человек 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T12:43+0400
2023-06-15T12:43+0400
2023-06-15T12:43+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/08/265836843_0:104:1582:994_1920x0_80_0_0_28681d6d9f6c651c0dc105dcf7c44320.jpg
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Количество спектаклей в театрах Грузии увеличилось почти в четыре раза за последние два года, но достичь допандемийных показателей пока не удалось, согласно данным Национальной службы статистики страны "Сакстат". В 2022 году в театрах Грузии состоялось 3 794 спектакля. Для сравнения, в 2021 году было 1 787, а в 2020 году, до того как была объявлена пандемия коронавируса и власти начали вводить ограничения, – 975. Более половины (63,7%) спектаклей в 2022 году состоялось в Тбилиси, где расположено больше всего театров (51,9%).Международный балетный фестиваль пройдет в Тбилиси>>Что касается зрителей, их общее число в прошлом году составило 547 тысяч, что в три раза больше, чем в 2021 году, согласно данным на сайте "Сакстат".В 2022 году в Грузии функционировало 52 профессиональных театра, из них два театра оперы и балета, 41 театр драмы, музыкальной комедии и миниатюры, семь кукольных театров и два театра для детей и юных зрителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/08/265836843_59:0:1523:1098_1920x0_80_0_0_9a13f75215c5aab341fe89eb5f5f2cf8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, культура
грузия, новости, общество, тбилиси, культура
Театральная жизнь в Грузии набирает обороты
Театры в Грузии в 2022 году посетили более полумиллиона человек
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Количество спектаклей в театрах Грузии увеличилось почти в четыре раза за последние два года, но достичь допандемийных показателей пока не удалось, согласно данным Национальной службы статистики страны "Сакстат".
В 2022 году в театрах Грузии состоялось 3 794 спектакля. Для сравнения, в 2021 году было 1 787, а в 2020 году, до того как была объявлена пандемия коронавируса и власти начали вводить ограничения, – 975.
Более половины (63,7%) спектаклей в 2022 году состоялось в Тбилиси, где расположено больше всего театров (51,9%).
Что касается зрителей, их общее число в прошлом году составило 547 тысяч, что в три раза больше, чем в 2021 году, согласно данным на сайте
"Сакстат".
В 2022 году в Грузии функционировало 52 профессиональных театра, из них два театра оперы и балета, 41 театр драмы, музыкальной комедии и миниатюры, семь кукольных театров и два театра для детей и юных зрителей.