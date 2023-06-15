https://sputnik-georgia.ru/20230615/zabastovka-v-chiatura--novoe-predlozhenie-kompanii-gornyakam-278622128.html

Забастовка в Чиатура – новое предложение компании горнякам

Забастовка в Чиатура – новое предложение компании горнякам

Для нежелающих приступать к работе до завершения процесса посредничества будет введен особый режим работы до 1 августа и будет возмещено 60% заработной платы... 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T19:57+0400

2023-06-15T19:57+0400

2023-06-15T19:57+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Компания Georgian Manganese Holding предложила бастующим шахтерам новые условия и готова подписать с ними соглашение. Забастовка горняков в Читатура продолжается десятый день. На седьмой день протеста девять бастующих объявили голодовку. Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holdin, решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке. "Компания предлагает сотрудникам прекратить протесты, возобновить работу, и в зависимости от того, какая экономическая эффективность будет достигнута в результате работы, будут определяться премии и льготы работникам. Соответственно, компания выражает готовность продолжить процесс посредничества и обязуется подписать соглашение по достигнутому результату", – говорится в заявлении компании по итогам очередного раунда переговоров с бастующими. Протест горняков в Чиатура: на какие уступки готова пойти компания? >>Кроме того, компания предлагает всем сотрудникам, желающим приступить к работе немедленно, открыть предприятия и перевести сотрудников на 100-процентную компенсацию заработной платы, а для нежелающих приступать к работе – до завершения процесса посредничества будет введен особый режим работы до 1 августа и будет возмещено 60% заработной платы, заявили в компании. Как заявляют в компании, она с февраля этого года находится на особом режиме работы и временно приостановила добычу марганцевой руды, обогащение и другие сопутствующие виды деятельности в Чиатура, но выплачивает 60 процентов заработной платы 3 382 работникам. Как сообщили в Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, по инициативе министерства к процессу решения вопроса была привлечена Служба трудовой инспекции и назначен посредник. В рамках процесса медиации уже состоялись встречи как с представителями сотрудников, так и с руководством компании. Медиация предполагает примирение позиций сторон и поиск альтернативных решений спорных вопросов. В Минздраве заявляют, что в процессе будут полностью учтены интересы обеих сторон. Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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