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Музеи Грузии за год посетили почти 1,7 млн человек
Музеи Грузии за год посетили почти 1,7 млн человек
В среднем на один музей в Грузии приходилось 6,7 тысячи посетителей 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T15:15+0400
2023-06-16T15:15+0400
2023-06-16T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Количество посетителей музеев и музеев-заповедников в Грузии за год увеличилось на 109,2% и составило 1 688,2 тысячи в 2022 году, согласно данным Национальной службы статистики страны "Сакстат".Это почти половина численности населения Грузии. Тем не менее это меньше, чем в допандемийном 2019 году (2 253,2 тысячи). В 2021 году музеи и музеи-заповедники Грузии посетили 807,2 тысячи посетителей, а годом ранее, когда была объявлена пандемия коронавируса, – 309,9 тысячи человек. Из-за пандемии ограничения в Грузии начали вводить с марта 2020 года.В 2022 году в среднем на один музей приходилось 6,7 тысячи посетителей.Каладзе отметил успех грузинского музея Ильи Чавчавадзе на European Museums Forum>>Кроме того, за год выросло количество экскурсий в музеях, 39 110 (+95%), а также выставок – 854 (+59%).По данным "Сакстат", 2022 году в Грузии функционировали 252 музея и музея-заповедника, из которых 98 мемориальных музеев, 71 исторический (краеведческий), 24 музея искусств, 13 музеев-заповедников, два литературных музея и 44 разного типа музея.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, сакстат, культура
грузия, общество, новости, сакстат, культура
Музеи Грузии за год посетили почти 1,7 млн человек
В среднем на один музей в Грузии приходилось 6,7 тысячи посетителей
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Количество посетителей музеев и музеев-заповедников в Грузии за год увеличилось на 109,2% и составило 1 688,2 тысячи в 2022 году, согласно данным Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Это почти половина численности населения Грузии. Тем не менее это меньше, чем в допандемийном 2019 году (2 253,2 тысячи).
В 2021 году музеи и музеи-заповедники Грузии посетили 807,2 тысячи посетителей, а годом ранее, когда была объявлена пандемия коронавируса, – 309,9 тысячи человек. Из-за пандемии ограничения в Грузии начали вводить с марта 2020 года.
В 2022 году в среднем на один музей приходилось 6,7 тысячи посетителей.
Кроме того, за год выросло количество экскурсий в музеях, 39 110 (+95%), а также выставок – 854 (+59%).
По данным "Сакстат
", 2022 году в Грузии функционировали 252 музея и музея-заповедника, из которых 98 мемориальных музеев, 71 исторический (краеведческий), 24 музея искусств, 13 музеев-заповедников, два литературных музея и 44 разного типа музея.