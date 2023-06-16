https://sputnik-georgia.ru/20230616/muzei-gruzii-za-god-posetili-pochti-17-mln-chelovek-278608576.html

Музеи Грузии за год посетили почти 1,7 млн человек

Музеи Грузии за год посетили почти 1,7 млн человек

В среднем на один музей в Грузии приходилось 6,7 тысячи посетителей 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T15:15+0400

2023-06-16T15:15+0400

2023-06-16T15:15+0400

грузия

общество

новости

сакстат

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/19/252416554_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_1f411e9ce6f35ad25da84041f9db94b1.jpg

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Количество посетителей музеев и музеев-заповедников в Грузии за год увеличилось на 109,2% и составило 1 688,2 тысячи в 2022 году, согласно данным Национальной службы статистики страны "Сакстат".Это почти половина численности населения Грузии. Тем не менее это меньше, чем в допандемийном 2019 году (2 253,2 тысячи). В 2021 году музеи и музеи-заповедники Грузии посетили 807,2 тысячи посетителей, а годом ранее, когда была объявлена пандемия коронавируса, – 309,9 тысячи человек. Из-за пандемии ограничения в Грузии начали вводить с марта 2020 года.В 2022 году в среднем на один музей приходилось 6,7 тысячи посетителей.Каладзе отметил успех грузинского музея Ильи Чавчавадзе на European Museums Forum>>Кроме того, за год выросло количество экскурсий в музеях, 39 110 (+95%), а также выставок – 854 (+59%).По данным "Сакстат", 2022 году в Грузии функционировали 252 музея и музея-заповедника, из которых 98 мемориальных музеев, 71 исторический (краеведческий), 24 музея искусств, 13 музеев-заповедников, два литературных музея и 44 разного типа музея.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, сакстат, культура