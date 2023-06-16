https://sputnik-georgia.ru/20230616/na-podgotovku-olimpiyskomu-festivalyu-v-bakuriani-vydelyat-100-millionov-lari-278657679.html

На подготовку олимпийскому фестивалю в Бакуриани выделят 100 миллионов лари

На подготовку олимпийскому фестивалю в Бакуриани выделят 100 миллионов лари

Около 1,7 тысячи спортсменов, тренеров, судей и медицинского персонала со всего мира соберутся в Грузии на Зимний юношеский олимпийский фестиваль 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T20:12+0400

2023-06-16T20:12+0400

2023-06-16T20:12+0400

грузия

спорт

новости

бакуриани

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Начинается подготовка к проведению Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля в Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети), на что из государственного бюджета будет выделено 100 миллионов лари, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Грузинский зимний курорт Бакуриани в Самцхе-Джавахети официально в ноябре 2020 года получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года. В Администрации правительства прошла встреча под руководством премьера по вопросам подготовки к олимпийскому фестивалю. Премьер Грузии и президент ЕОК обсудили проведение в Бакуриани олимпийского фестиваля >>По словам Гарибашвили, в целях обеспечения Зимнего олимпийского фестиваля в Тбилиси и Бакуриани будет создана инфраструктура, соответствующая международным стандартам, в частности, площадка для биатлона и лыжных гонок, а также ледовый дворец и другая инфраструктура. Как было сказано на встрече, в этом году уже выделено 25 миллионов лари. Около 1,7 тысячи спортсменов, тренеров, судей и медицинского персонала со всего мира соберутся в Грузии на Зимний юношеский олимпийский фестиваль. "Я впечатлен" - президент Международной федерации лыжного спорта доволен ЧМ в Бакуриани>>Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года. В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти видах прошли с 27 июля по 1 августа – велоспорт, теннис, гимнастика, волейбол, атлетика, баскетбол, плавание, гандбол и дзюдо. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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