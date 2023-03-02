https://sputnik-georgia.ru/20230302/premer-gruzii-i-prezident-eok-obsudili-provedenie-v-bakuriani-olimpiyskogo-festivalya-275414797.html

Премьер Грузии и президент ЕОК обсудили проведение в Бакуриани олимпийского фестиваля

Премьер Грузии и президент ЕОК обсудили проведение в Бакуриани олимпийского фестиваля

Лучшие спортсмены Европы от 14 до 18 лет приедут в Грузию и будут соревноваться в различных зимних видах спорта 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T21:24+0400

2023-03-02T21:24+0400

2023-03-02T21:24+0400

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ираклий гарибашвили

международная федерация лыжного спорта

международный олимпийский комитет

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Проведение Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля станет для Грузии хорошей рекламой, заявил президент Европейского олимпийского комитета Спирос Капралос на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси. Грузинский зимний курорт Бакуриани в Самцхе-Джавахети официально в ноябре 2020 года получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года. По его словам, лучшие спортсмены Европы от 14 до 18 лет приедут в Грузию и будут соревноваться в различных видах спорта. Все события будут транслироваться в прямом эфире. "Это даст возможность Грузии быть в домах всех европейцев с экрана телевизора. Это будет реклама страны, демонстрация ее туристического потенциала и прекрасной природы", – сказал президент Европейского олимпийского комитета. По его словам, фестиваль является уникальной возможностью для Грузии продемонстрировать свою культуру, а также создать платформу для молодых спортсменов для участия в соревнованиях на международном уровне. Международная федерация лыжного спорта высоко оценила чемпионат мира в Бакуриани >>Как отметил президент ЕОК, на встрече обсудили проходящий в эти дни в Бакуриани чемпионата мира по сноуборду, фриски и фристайлу. По словам Капралоса, чемпионат является важным событием для Грузии, и опыт, полученный в ходе проведения этого мероприятия, будет важен для Зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года. "Я впечатлен" - президент Международной федерации лыжного спорта доволен ЧМ в Бакуриани>>Около 1,7 тысячи спортсменов, тренеров, судей и медицинского персонала со всего мира соберутся в Грузии на Зимний юношеский олимпийский фестиваль. Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, бакуриани, ираклий гарибашвили, международная федерация лыжного спорта, международный олимпийский комитет