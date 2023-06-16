https://sputnik-georgia.ru/20230616/na-rikotskom-perevale-uvelichivaetsya-vremya-peredvizheniya-dlya-legkovykh-avtomobiley-278661595.html

На Рикотском перевале увеличивается время передвижения для легковых автомобилей

На Рикотском перевале увеличивается время передвижения для легковых автомобилей

Легковушки и пассажирский транспорт будут передвигаться с 06:00 до 21:00., а движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами будет разрешено в обе... 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T22:43+0400

2023-06-16T22:43+0400

2023-06-16T22:43+0400

грузия

новости

общество

рикотский перевал

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Специальный режим движения на перевале Рикоти меняется с 17 июня – время передвижения легковых авто и пассажирского транспорта увеличивается на три часа, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. Первичный результат исследования 10 апреля позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики. Новое правило передвижения от транспортного узла Сурами до Зестафони войдет в силу с 6 часов утра 17 июня. Рикотский перевал: последние данные с трассы Восток-Запад >>В частности, легковушки и пассажирский транспорт будут передвигаться с 06:00 до 21:00. Движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами будет разрешено в обе стороны с 23:00 до 05:00. Кроме того, на перевале Рикоти продолжится круглосуточный мониторинг. Ситуация на Рикотском перевале Грузии – последняя информация >>На автомагистрали внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони движение легковых автомобилей свободное в любое время дня и ночи. Особый режим передвижения на трассе Рикоти действует с апреля текущего года. С 7:00 до 19:00 движение от 114 км (развязка Ахалсопели) до 194 км (Зестафони) автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе разрешено только для легкового автотранспорта; А с 21:00 до 6:00 ездят только грузовые автомобили. Грузовики двигаются под строгим контролем патруля, без остановки, в одностороннем порядке, меняя направление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

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грузия, новости, общество, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог