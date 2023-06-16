"Некачественный "фейк пиар" – в "Грузинской мечте" оценили планы Саакашвили
17:25 16.06.2023 (обновлено: 17:36 16.06.2023)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников Саакашвили у здания тбилисского суда 21 февраля 2022
© photo: Sputnik / Stringer
Осужденный президент Грузии заявил, что намерен активно включиться в политику
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Заявление о возвращении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в грузинскую политику – чистой воды некачественный "фейк-пиар", заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Саакашвили на своей странице в соцсети написал, что несмотря на состояние здоровья, собирается очень активно включиться в грузинскую политику, параллельно участвуя в политике Украины. По словам экс-президента, он также намерен присутствовать на всех своих судебных заседаниях, когда это будет физически возможно.
"Это чистой воды некачественный "фейк пиар". Куда он возвращается, как возвращается?" – заявил Мдинарадзе.
Возвращение Саакашвили пойдет лишь на пользу "Грузинской мечте", станет подарком для партии, потому что грузины, увидев его, поймут, как отличить зло от добра, свет от тьмы, заявил политик.
При этом для возвращения в грузинскую политику Саакашвили, который является гражданином Украины, нужно сначала получить гражданство Грузии, от которого он отказался, а у этого есть свои процедуры, разъяснил Мдинарадзе.
"Гражданин иностранного государства не может вмешиваться в грузинскую политику. Поэтому он должен сначала сказать, что примет грузинское гражданство, от которого отказался. После этого мы будем воспринимать это всерьез", – отметил Мдинарадзе.
Сначала он должен запросить гражданство по соответствующим критериям, подчеркнул политик.
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
Примечательно, что в июле 2022 года адвокат Саакашвили заявил, что он покидает грузинскую политику и основанную им партию "Единое национальное движение"
Саакашвили – заключенный
Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы. Отсчет его срока начался с момента его задержания в Тбилиси 1 октября 2021 года. Суду предстоит вынести приговор еще по трем делам, который может повлиять на увеличение срока заключения экс-президента.
Согласно приговору, Саакашвили запрещено занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, по закону Саакашвили не может возглавлять основанную им крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", так как является гражданином Украины.
Между тем в оппозиционной партии не скрывают, что ставка в предстоящей предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года и политической повестке дня "Нацдвижения" на тему экс-президента будет главной.
Нынешний председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили ранее заявил, что роль Саакашвили в предстоящих парламентских выборах 2024 года будет огромной и не исключил, что он будет представлен на пост главы грузинского правительства. В правящей партии, комментируя заявление Хабеишвили, сказали, что несерьезно относиться к возможному премьерству экс-президента Грузии.
Возвращение экс-президента Грузии и его арест в 2021 году позволили партии "Единое национальное движение" показать на выборах самый высокий результат после 2012 года. Между тем сам Саакашвили еще в начале 2023 года заявил, что уходит из политики.
Нынешний председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили ранее заявил, что роль Саакашвили в предстоящих парламентских выборах 2024 года будет огромной и не исключил, что он будет представлен на пост главы грузинского правительства. В правящей партии, комментируя заявление Хабеишвили, сказали, что несерьезно относиться к возможному премьерству экс-президента Грузии.
Возвращение экс-президента Грузии и его арест в 2021 году позволили партии "Единое национальное движение" показать на выборах самый высокий результат после 2012 года. Между тем сам Саакашвили еще в начале 2023 года заявил, что уходит из политики.
С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".