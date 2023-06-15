https://sputnik-georgia.ru/20230615/prezident-gruzii-rasskazala-pochemu-ne-pomiluet-saakashvili-278619784.html

Президент Грузии объяснила, почему не помилует Саакашвили

Президент Грузии объяснила, почему не помилует Саакашвили

Право на помилование – дискреционное право президента Грузии, решение о помиловании глава государства принимает единолично 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T17:53+0400

2023-06-15T17:53+0400

2023-06-15T18:21+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Помилование осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не является выходом из ситуации, так как грузинский народ этого не желает, сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года на основании обвинительного приговора суда. После ареста в Грузии неоднократно проходили акции с требованием помиловать экс-президента. С просьбой помиловать Саакашвили к Зурабишвили обращались украинские власти и некоторые зарубежные политики. При этом Зурабишвили отметила, что чувствует ответственность перед грузинским народом, который считает, что Саакашвили должен ответить за свои преступления. Помилование – это моральный вопрос, за который я несу ответственность перед людьми, причем разного толка, добавила она. Помилует ли президент Грузии Михаила Саакашвили?>>Президент заявила, что работает с дипломатическим сообществом и с властью, чтобы найти решение, которое будет больше отвечать тому, как следует обращаться с бывшим президентом. "К примеру, я уже упоминала об электронном браслете. Все это лежит на власти, которая должна найти пути, которые больше соответствуют происходящему во внешнем мире. Этот вопрос не новый. Многие президенты многих стран были осуждены, и иногда мы слышим, что это происходит и в других странах", – сказала Зурабишвили. Однако есть также общепринятые подходы к решению данной проблемы, которым необходимо соответствовать, отметила она.Помилование Саакашвили будет аморальным шагом – Кобахидзе >>При этом президент подчеркнула, что не собирается поддаваться давлению извне ни в вопросе Саакашвили, ни в вопросе помилования основателя крупного оппозиционного канала "Мтавари архи" Ники Гварамия, осужденного за растрату средств телекомпании "Рустави 2", генеральным директором которой он был.Дискреционные полномочия по помилованию – для любой страны, маленькой или большой, независимо от масштаба применяемой кампании – не могут быть предметом давления, отметила президент.Саакашвили – заключенныйСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Европарламентарии так и не извинились за резолюцию по Саакашвили – Папуашвили>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в Европейский суд по правам человека. В конце мая ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в рамках дела "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , ника гварамия, тбилисский городской суд, еспч