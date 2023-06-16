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Один из бастующих горняков в Чиатура зашил себе рот
Один из бастующих горняков в Чиатура зашил себе рот
Протестующие горняки недовольны результатами переговоров с руководством компании 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T13:47+0400
2023-06-16T13:47+0400
2023-06-16T13:47+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Протест горняков в Чиатура (регион Имерети) продолжается, один из бастующих прибегнул к крайней форме протеста и зашил себе рот, сообщают грузинские СМИ. Протестующие горняки недовольны результатами переговоров с руководством компании Georgian Manganese Holding. Компания ранее согласилась увеличить зарплату на 5%. Что касается возвращения на старый рабочий график, то переговоры по этому вопросу продолжаются.Забастовка горняков в Читатура продолжается больше десяти дней. На седьмой день протеста девять бастующих объявили голодовку. Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holdin, решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке. По инициативе Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии к процессу решения вопроса была привлечена Служба трудовой инспекции и назначен посредник. Протест горняков в Чиатура: руководство пошло на некоторые уступки>>>В рамках процесса медиации уже состоялись встречи как с представителями сотрудников, так и с руководством компании. Медиация предполагает примирение позиций сторон и поиск альтернативных решений спорных вопросов. В Минздраве заявляют, что в процессе будут полностью учтены интересы обеих сторон. Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, чиатура, имерети, сша, минздрав
новости, грузия, происшествия, чиатура, имерети, сша, минздрав
Один из бастующих горняков в Чиатура зашил себе рот
Протестующие горняки недовольны результатами переговоров с руководством компании
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Протест горняков в Чиатура (регион Имерети) продолжается, один из бастующих прибегнул к крайней форме протеста и зашил себе рот, сообщают грузинские СМИ.
Протестующие горняки недовольны результатами переговоров с руководством компании Georgian Manganese Holding. Компания ранее согласилась увеличить зарплату на 5%. Что касается возвращения на старый рабочий график, то переговоры по этому вопросу продолжаются.
"Одиннадцатый горнорабочий начал голодовку, и сегодня он зашил себе рот. Он не единственный, и возможно, что и другие сделают то же самое. Протест не прекратится, если не будут удовлетворены главные требования", – заявил один из горняков Тариел Микацадзе.
Забастовка горняков в Читатура продолжается больше десяти дней. На седьмой день протеста девять бастующих объявили голодовку. Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holdin, решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке.
По инициативе Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии к процессу решения вопроса была привлечена Служба трудовой инспекции и назначен посредник.
В рамках процесса медиации уже состоялись встречи как с представителями сотрудников, так и с руководством компании. Медиация предполагает примирение позиций сторон и поиск альтернативных решений спорных вопросов. В Минздраве заявляют, что в процессе будут полностью учтены интересы обеих сторон.
Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом.
Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди".
Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки.
Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.