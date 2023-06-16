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Один из бастующих горняков в Чиатура зашил себе рот

Один из бастующих горняков в Чиатура зашил себе рот

Протестующие горняки недовольны результатами переговоров с руководством компании 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T13:47+0400

2023-06-16T13:47+0400

2023-06-16T13:47+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Протест горняков в Чиатура (регион Имерети) продолжается, один из бастующих прибегнул к крайней форме протеста и зашил себе рот, сообщают грузинские СМИ. Протестующие горняки недовольны результатами переговоров с руководством компании Georgian Manganese Holding. Компания ранее согласилась увеличить зарплату на 5%. Что касается возвращения на старый рабочий график, то переговоры по этому вопросу продолжаются.Забастовка горняков в Читатура продолжается больше десяти дней. На седьмой день протеста девять бастующих объявили голодовку. Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holdin, решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке. По инициативе Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии к процессу решения вопроса была привлечена Служба трудовой инспекции и назначен посредник. Протест горняков в Чиатура: руководство пошло на некоторые уступки>>>В рамках процесса медиации уже состоялись встречи как с представителями сотрудников, так и с руководством компании. Медиация предполагает примирение позиций сторон и поиск альтернативных решений спорных вопросов. В Минздраве заявляют, что в процессе будут полностью учтены интересы обеих сторон. Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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