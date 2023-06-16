Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230616/parkovku-dlya-avtomobiley-obustroyat-v-aeroportu-kutaisi-278661289.html
Парковку для автомобилей обустроят в аэропорту Кутаиси
Парковку для автомобилей обустроят в аэропорту Кутаиси
На проект расширения парковки в аэропорту Кутаиси, которая на сегодняшний день вмещает 140 автомобилей, выделят 3,5 миллиона лари 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T22:19+0400
2023-06-16T22:32+0400
грузия
новости
туризм
общество
кутаиси
кутаисский международный аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23993/88/239938859_6:0:4027:2262_1920x0_80_0_0_6e7c44188296a41ba47e21b062123f10.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Парковку, рассчитанную до 600 автомобилей, обустроят в кутаисском международном аэропорту до конца августа, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии. На проект расширения парковки в аэропорту Кутаиси, которая на сегодняшний день вмещает 140 автомобилей, выделят 3,5 миллиона лари. Все расходы полностью покроет Объединение из своих доходов. Соответствующее соглашение на обустройство парковки на площади 20 тысяч квадратных метров объединение оформило с компанией, победившей в тендере – "Джиарджи". Кутаисскому международному аэропорту исполнилось 10 лет &gt;&gt;Согласно существующему концептуальному дизайн-проекту, на территории Кутаисского аэропорта будет спроектирована и организована новая автостоянка, что включает проектирование и обустройство парковок, автомобильных дорог и пешеходных дорожек. Кроме того, предусмотрено проектирование и строительство ливневой канализации, установка электрических столбов освещения, проектирование и строительство необходимой электросети и устройство декоративного ограждения (аналогично существующему). Аэропорт Кутаиси ждет в 2023 году миллион пассажиров &gt;&gt;Объединение аэропортов Грузии заранее приносит извинения пассажирам за неудобства, доставленные в период ремонта. После завершения расширения Международный аэропорт Кутаиси будет иметь современную парковку, которая будет соответствовать всем международным стандартам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23993/88/239938859_508:0:3524:2262_1920x0_80_0_0_c5f51489a8bf078edf18877bf461707f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, туризм, общество, кутаиси, кутаисский международный аэропорт
грузия, новости, туризм, общество, кутаиси, кутаисский международный аэропорт

Парковку для автомобилей обустроят в аэропорту Кутаиси

22:19 16.06.2023 (обновлено: 22:32 16.06.2023)
© photo: Sputnik / Stringer / Кутаисский международный аэропорт
Кутаисский международный аэропорт - Sputnik Грузия, 1920, 16.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
Подписаться на
НовостиTelegram
На проект расширения парковки в аэропорту Кутаиси, которая на сегодняшний день вмещает 140 автомобилей, выделят 3,5 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Парковку, рассчитанную до 600 автомобилей, обустроят в кутаисском международном аэропорту до конца августа, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.
На проект расширения парковки в аэропорту Кутаиси, которая на сегодняшний день вмещает 140 автомобилей, выделят 3,5 миллиона лари. Все расходы полностью покроет Объединение из своих доходов.
Соответствующее соглашение на обустройство парковки на площади 20 тысяч квадратных метров объединение оформило с компанией, победившей в тендере – "Джиарджи".
Кутаисскому международному аэропорту исполнилось 10 лет >>
Согласно существующему концептуальному дизайн-проекту, на территории Кутаисского аэропорта будет спроектирована и организована новая автостоянка, что включает проектирование и обустройство парковок, автомобильных дорог и пешеходных дорожек.
Кроме того, предусмотрено проектирование и строительство ливневой канализации, установка электрических столбов освещения, проектирование и строительство необходимой электросети и устройство декоративного ограждения (аналогично существующему).
Аэропорт Кутаиси ждет в 2023 году миллион пассажиров >>
Объединение аэропортов Грузии заранее приносит извинения пассажирам за неудобства, доставленные в период ремонта. После завершения расширения Международный аэропорт Кутаиси будет иметь современную парковку, которая будет соответствовать всем международным стандартам.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0