https://sputnik-georgia.ru/20230616/parkovku-dlya-avtomobiley-obustroyat-v-aeroportu-kutaisi-278661289.html

Парковку для автомобилей обустроят в аэропорту Кутаиси

Парковку для автомобилей обустроят в аэропорту Кутаиси

На проект расширения парковки в аэропорту Кутаиси, которая на сегодняшний день вмещает 140 автомобилей, выделят 3,5 миллиона лари 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T22:19+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Парковку, рассчитанную до 600 автомобилей, обустроят в кутаисском международном аэропорту до конца августа, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии. На проект расширения парковки в аэропорту Кутаиси, которая на сегодняшний день вмещает 140 автомобилей, выделят 3,5 миллиона лари. Все расходы полностью покроет Объединение из своих доходов. Соответствующее соглашение на обустройство парковки на площади 20 тысяч квадратных метров объединение оформило с компанией, победившей в тендере – "Джиарджи". Кутаисскому международному аэропорту исполнилось 10 лет >>Согласно существующему концептуальному дизайн-проекту, на территории Кутаисского аэропорта будет спроектирована и организована новая автостоянка, что включает проектирование и обустройство парковок, автомобильных дорог и пешеходных дорожек. Кроме того, предусмотрено проектирование и строительство ливневой канализации, установка электрических столбов освещения, проектирование и строительство необходимой электросети и устройство декоративного ограждения (аналогично существующему). Аэропорт Кутаиси ждет в 2023 году миллион пассажиров >>Объединение аэропортов Грузии заранее приносит извинения пассажирам за неудобства, доставленные в период ремонта. После завершения расширения Международный аэропорт Кутаиси будет иметь современную парковку, которая будет соответствовать всем международным стандартам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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