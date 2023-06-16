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Полеты на парапланах в Грузии: последние новшества

Полеты на парапланах в Грузии: последние новшества

Агентство гражданской авиации уже договорилось о выделении воздушного пространства над Гудаури для полетов на парапланах 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T20:59+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik Парламент Грузии утвердил поправки в Воздушный кодекс Грузии, регулирующие вопрос полета на парапланах, а правительство определилось с местом полетов. Вопрос полетов на парапланах стал актуальным после трагедии 29 июля 2022 года. Неудачный полет на параплане завершился гибелью туриста и восьми сотрудников МВД, которые на вертолете подлетели к месту происшествия. С тех пор в Грузии запрещены полеты на параплане.В апреле правительство Грузии утвердило специальные правила, а теперь парламентарии урегулировали вопрос на законодательном уровне. Когда в Грузии разрешат полеты на парапланах >>Согласно утвержденным поправкам, полет на парапланах возможет только в установленных законодательством местах. Каждая локация будет проверяться и на нее будет выдаваться сертификат безопасности. В сертификате будут указаны все данные конкретной локации, их площадь и собственник. Летать на парапланах смогут пилоты только со следующими категориями: PGS Single, PGT Tandem, PPGS Single, PPGT Tandem и T&FD. При этом коммерческие полеты смогут осуществлять только пилоты с категориями PGT Tandem и PPGT Tandem. Получить категорию можно сдав экзамены или получив путем признания Федерацией параглайдинга выданного за рубежом сертификата. При этом пилоты смогут летать на парапланах, пригодность которых подтверждена федерацией. При этом компания, которая будет организовывать полеты, должна иметь не менее 10-летний опыт работы в этой сфере и опыт сотрудничества с международными организациями. Число ее сотрудников должно быть не менее 50 и у нее должны быть все ресурсы для проверки технического состояния парапланов и программное обеспечение для ведения реестра полетов. В Грузии ужесточают правила полетов на параплане >>Проверка места и выдача сертификата безопасности обойдется в 3 тысячи лари, полная проверка одноместного параплана – 250 лари, двухместного – 395 лари, а проверка парамотора – 200 лари. Сертификат оператора параплана будет стоить 1,5 тысячи лари. А вот сдача теоретического и практического экзаменов на управление парапланом обойдется в 260 лари, а само удостоверение пилота – 50 лари. Признание категории пилота параплана будет стоить 350 лари за одну подкатегорию. В июле 2022 года на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон. На помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение. На борту, по уточненным данным, находились четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, гудаури, мариам квривишвили, агентство гражданской авиации, парламент грузии