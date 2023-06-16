https://sputnik-georgia.ru/20230616/prezident-gruzii-predstavila-parlamentu-kandidatov-v-sovet-natsbanka-278655916.html

Президент Грузии представила парламенту кандидатов в совет Нацбанка

Президент Грузии представила парламенту кандидатов в совет Нацбанка

Совет Нацбанка является высшим органом регулятора, который отвечает за управление резервами 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T18:47+0400

2023-06-16T18:47+0400

2023-06-16T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Президент Грузии представила парламенту Грузии двух кандидатов на пост членов совета Национального банка, министра финансов Грузии среди них не оказалось. Среди кандидатов лектор и редактор журнала Национального банка "Экономика и банковское дело" Георгий Бакрадзе и директор Института экономики и бизнеса, член совета "Зираат банк" Дмитрий Джапаридзе. Парламент Грузии принял решение преодолеть вето после того, как президент не представила парламенту кандидатов. По данным "Грузинской мечты", предварительная договоренность существовала по действующему министру финансов Грузии Лаше Хуцишвили, однако президент до преодоление вето заявила, что представит кандидатов в совет только в декабре 2023 года. Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте. Скандальные поправки о Нацбанке Грузии – парламент преодолел вето президента >>Спорные поправки предполагают увеличение количества руководящих лиц в Совете Нацбанка с четырех до пяти человек (президент, первый вице-президент и три вице-президента) до декабря 2023 года, пока не истечет срок полномочий одного из действующих вице-президентов Нацбанка. После истечения действия временной меры в Совете Нацбанка из девяти человек вновь будет лишь четверо госслужащих. Разница лишь в том, что, согласно действующему на сегодняшний день законодательству, это один президент и трое вице-президентов Нацбанка, а в принятых парламентом поправках говорится о президенте, первом вице-президенте и двоих вице-президентах. Полномочия последнего президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе истекли в марте 2023 года. С тех пор исполняющим обязанности президента Нацбанка Грузии является вице-президент регулятора Арчил Мествришвили – последний член Совета Нацбанка, который первый раз попал туда еще при власти "Единого национального движения". Президент нарушила договоренность, поправки о Нацбанке будут приняты – "Грузинская мечта" >>Так как у Национального банка Грузии нет президента и одного из членов совета, после принятия поправок на сегодняшний день в совете из семи человек будут первый вице-президент, три вице-президента и три независимых члена. Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, президент грузии, парламент грузии, национальный банк грузии