https://sputnik-georgia.ru/20230613/skandalnye-popravki-o-natsbanke-gruzii---parlament-preodolel-veto-prezidenta-278537750.html

Скандальные поправки о Нацбанке Грузии – парламент преодолел вето президента

Скандальные поправки о Нацбанке Грузии – парламент преодолел вето президента

Если президент вновь откажется подписывать принятые поправки, то их подпишет председатель парламента 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T19:44+0400

2023-06-13T19:44+0400

2023-06-13T20:16+0400

грузия

новости

политика

парламент грузии

президент грузии

национальный банк грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0c/250322213_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_998c99d091caca89811716d17565032a.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Парламент Грузии 82 голосами преодолел вето президента Грузии и принял поправки в закон "О Национальном банке Грузии", предполагающие структурные изменения в Совете Нацбанка. Спорные поправки предполагают увеличение количества руководящих лиц в Совете Нацбанка с четырех до пяти человек (президент, первый вице-президент и три вице-президента) до декабря 2023 года, пока не истечет срок полномочий одного из действующих вице-президентов Нацбанка. После истечения действия временной меры в Совете Нацбанка из девяти человек вновь будет лишь четверо госслужащих. Разница лишь в том, что согласно действующему на сегодняшний день законодательству это один президент и трое вице-президентов Нацбанка, а в принятых парламентом поправках, на которых Зурабишвили наложила вето, говорится о президенте, первом вице-президенте и двоих вице-президентах. Президент нарушила договоренность, поправки о Нацбанке будут приняты – "Грузинская мечта" >>Полномочия последнего президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе истекли в марте 2023 года. С тех пор исполняющим обязанности президента Нацбанка Грузии является вице-президент регулятора Арчил Мествришвили – последний член Совета Нацбанка, который первый раз попал туда еще при власти "Единого национального движения". Так как у Национального банка Грузии нет президента и одного из членов совета, после принятия поправок на сегодняшний день в совете из семи человек будут первый вице-президент, три вице-президента и три независимых члена. Преодоление вето сопровождалось бурными дебатами. Оппозиция поддержала позицию президента, которая воспользовалась правом ветом из-за нарушения баланса сил в совете. Можно потерять доверие - МВФ обрушился с критикой на депутатов "Грузинской мечты">>Об угрозе нарушения баланса сил предупреждали и Нацбанк, и Международный валютный фонд, которые отмечали, что подобное нарушение может негативно сказаться на репутации Национального банка и его независимости. В свою очередь депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отмечают, что изменения позволят быстро решать вопрос и. о. полномочий президента, так как Совету не нужно будет принимать дополнительного решения по тому, кто из вице-президентов будет исполнять полномочия. Поправки вступят в силу после подписания президентом Грузии. Если президент откажется подписывать поправки, то их подпишет председатель парламента. Скандал вокруг вето Правящая партия "Грузинская мечта" спустя три месяца после решения президента заявила о своем намерении преодолеть вето, так как, по их словам, президент Грузии нарушила договоренности и не представила кандидата в члены Советы. По данным "Грузинской мечты", предварительная договоренность существовала по действующему министру финансов Грузии Лаше Хуцишвили, однако президент заявила, что представит кандидатов в совет только в декабре 2023 года. Нацбанк забраковал инициативу "Грузинской мечты" - что решил парламент?>>В декабре истекают полномочия Арчила Мествришвили и Роберта Синглетара, и таким образом Совет Нацбанка, если не будут утверждены новые члены, сократится до критических пяти человек – минимальное число членов, при которых Совет имеет право принимать решения. Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, парламент грузии, президент грузии, национальный банк грузии