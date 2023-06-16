https://sputnik-georgia.ru/20230616/prigovor-spustya-14-let---zaversheny-sudebnye-slushaniya-o-pokhischenii-biznesmena-v-tbilisi-278662654.html

Приговор спустя 14 лет - завершены судебные слушания о похищении бизнесмена в Тбилиси

Приговор спустя 14 лет - завершены судебные слушания о похищении бизнесмена в Тбилиси

На суде удалось доказать что мужчины в ноябре 2009 года с применением насилия и угрозами похитили бизнесмена из аптеки на проспекте Руставели 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T23:45+0400

2023-06-16T23:45+0400

2023-06-16T23:58+0400

грузия

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд спустя 14 лет после совершения преступления вынес обвинительный приговор организатору и исполнителю похищения бизнесмена в Тбилиси в 2009 году. Обвиняемых признали виновными в групповом вымогательстве и незаконном лишении свободы. Организатор приговорен к 6 годам лишения свободы, а соучастник - 3 годам и 9 месяцам . На суде удалось доказать что мужчины в ноябре 2009 года с применением насилия и угрозами похитили бизнесмена из аптеки на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Вымогательство и похищение – четверо задержаны в районе на востоке Грузии >>Как доказало следствие, они посадили его в машину и отвезли на территорию таможенного терминала на окраине Тбилиси в ЗАГЭСе. Там они угрожая оружием и другими незаконными методами потребовали у него передать имущество указанному ими лицу. Один из обвиняемых бил обвиняемого, говоря что он приближенное лицо к на то время министру внутренних дел, а для большей убедительности бизнесмену представили одного высокопоставленного чиновника как замглавы МВД Грузии. После угроз бизнесмен передал 30% доли своего предприятия и земельный участок в районе Цагери.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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