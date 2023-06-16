https://sputnik-georgia.ru/20230616/ssha-dolzhny-priznat-svoyu-zavisimost-ot-yadernogo-topliva-rossii--kartvelishvili-278646604.html
США должны признать свою зависимость от ядерного топлива России – Картвелишвили
США должны признать свою зависимость от ядерного топлива России – Картвелишвили
Грузинский парламентарий раскритиковал Вашингтон за двойные стандарты 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T14:50+0400
2023-06-16T14:50+0400
2023-06-16T15:27+0400
грузия
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. В Грузии продолжают безрезультатно искать факты обхода санкций против России, в то время как атомная энергетика США остается зависимой от российского атомного топлива, за что Вашингтон платит российским компаниям около миллиарда долларов в год, написал член общественного движения "Сила народа" Давид Картвелишвили на своей странице в соцсети. Ранее европейское издание Politico опубликовала статью, в которой говорится о том, что координатор по санкциям Госдепа США Джим О'Брайен заявил, что обход санкций остается "существенной проблемой", добавив, что США выявили проблемы, в частности, с пятью странами: Турцией, Казахстаном, Грузией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Арменией. Политик приводит цитаты из разных международных изданий, в том числе The New York Times, которое пишет, что "десятки стран мира зависят от России из-за обогащенного урана". "Несмотря на 10-й или 11-й международные санкционные пакеты, атомная энергетика США остается зависимой от российского ядерного топлива и платит дочерним компаниям Rosatom около миллиарда долларов в год за обогащенный уран, потому что не может найти альтернативного поставщика по таким же низким ценам. Не могут найти и что делать?" – пишет Картвелишвили со ссылкой на The New York Times. Американские горки мировой политики>>Что делать, если сейчас никто в США не занимается обогащением урана, поскольку Вашингтон прекратил обогащение урана в начале 1990-х годов, после чего российское топливо окончательно заняло половину мирового рынка. Поэтому около трети используемого в США обогащенного урана до сих пор поступает из России, отметил Картвелишвили. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Часть оппозиции и некоторые западные политики призывают Грузию ввести санкции против России. В "Грузинской мечте" не раз заявлял, что предложение к нынешним властям Грузии ввести санкции против России фактически означает призыв к эскалации и вступлению в военную конфронтацию. Кобахидзе: призыв Украины заморозить российские активы – это попытка открыть второй фронт>>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны. По данным службы статистики Грузии, в 2022 году страна наторговала с Россией примерно на 2,5 миллиарда долларов, что является 0,3% от всего российского торгового оборота. Евросоюз же, по данным Евростата, которые приводит РИА Новости, почти на 260 миллиардов долларов, что стало максимумом за восемь лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, в мире, ираклий гарибашвили
грузия, новости, в мире, ираклий гарибашвили
США должны признать свою зависимость от ядерного топлива России – Картвелишвили
14:50 16.06.2023 (обновлено: 15:27 16.06.2023)
Грузинский парламентарий раскритиковал Вашингтон за двойные стандарты
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. В Грузии продолжают безрезультатно искать факты обхода санкций против России, в то время как атомная энергетика США остается зависимой от российского атомного топлива, за что Вашингтон платит российским компаниям около миллиарда долларов в год, написал член общественного движения "Сила народа" Давид Картвелишвили на своей странице в соцсети.
Ранее европейское издание Politico опубликовала статью, в которой говорится о том, что координатор по санкциям Госдепа США Джим О'Брайен заявил, что обход санкций остается "существенной проблемой", добавив, что США выявили проблемы, в частности, с пятью странами: Турцией, Казахстаном, Грузией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Арменией.
"Хоть США и проделали огромную работу по введению санкций против России, Вашингтон должен признать свою зависимость от Москвы в ключевом вопросе – поставок ядерного топлива. А до этого французские и немецкие журналисты продолжают безрезультатно искать в Грузии факты обхода санкций, введенных против России", – пишет Картвелишвили.
Политик приводит цитаты из разных международных изданий, в том числе The New York Times, которое пишет, что "десятки стран мира зависят от России из-за обогащенного урана".
"Несмотря на 10-й или 11-й международные санкционные пакеты, атомная энергетика США остается зависимой от российского ядерного топлива и платит дочерним компаниям Rosatom около миллиарда долларов в год за обогащенный уран, потому что не может найти альтернативного поставщика по таким же низким ценам. Не могут найти и что делать?" – пишет Картвелишвили со ссылкой на The New York Times.
Что делать, если сейчас никто в США не занимается обогащением урана, поскольку Вашингтон прекратил обогащение урана в начале 1990-х годов, после чего российское топливо окончательно заняло половину мирового рынка. Поэтому около трети используемого в США обогащенного урана до сих пор поступает из России, отметил Картвелишвили.
"NYT подчеркивает, что это один из важнейших денежных потоков из США в Россию, и он продолжается, несмотря на настойчивые попытки союзников Вашингтона разорвать экономические связи с Москвой", – написал Картвелишвили.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.
Часть оппозиции и некоторые западные политики призывают Грузию ввести санкции против России. В "Грузинской мечте" не раз заявлял, что предложение к нынешним властям Грузии ввести санкции против России фактически означает призыв к эскалации и вступлению в военную конфронтацию.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.
По данным службы статистики Грузии, в 2022 году страна наторговала с Россией примерно на 2,5 миллиарда долларов, что является 0,3% от всего российского торгового оборота. Евросоюз же, по данным Евростата, которые приводит РИА Новости, почти на 260 миллиардов долларов, что стало максимумом за восемь лет.