https://sputnik-georgia.ru/20230615/amerikanskie-gorki-mirovoy-politiki-278576515.html

Американские горки мировой политики

Американские горки мировой политики

Главный редактор грузинского информационно-аналитического агентства ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили в своей колонке рассуждает о хитросплетениях... 15.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-15T10:24+0400

2023-06-15T10:24+0400

2023-06-15T10:24+0400

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Птицей – вверх, камнем – вниз, и опять взмываешь в небо! У кого не захватывало дух от аттракциона "Американские горки"? Такова и построенная на крайностях современная американская политика, неоправданно прямолинейная, категоричная, отвергающая дипломатию и компромиссы. Но обладают ли сегодня США прежним ресурсом, позволяющим пренебрегать прагматизмом и принимать волюнтаристские решения? Обладает ли американская система в условиях многополярного мира необходимым запасом прочности, чтобы выдержать максимализм своей внешней и внутренней политики? Выдержать в условиях противостояния с Россией, Китаем, Ираном и другими евразийскими странами, из-за максимализма вашингтонских администраций презирающих Америку тихой ненавистью? Смотрите: Дональду Трампу предъявлено 37 обвинений, и если он будет признан виновным по всем из них, 45-му президенту США грозит 400 лет тюрьмы, хотя его предвыборный рейтинг в 61% – гора по сравнению с популярностью других кандидатов. Или – арестант, или – президент, или убивать чернокожих, или целовать им публично ноги – таков, увы, американский максимализм. В нём – сила или бессилие Америки? Попробуем разобраться. Хорошо, что американская система правосудия не боится привлекать к ответственности президентов. Плохо, что действующим держать бумаги из Белого дома в своём гараже прощается, но включается в обвинительное заключение против экс-президентов, то есть – пенсионеров. Хорошо, что в США не боятся привлекать к ответственности даже президентов, плохо, что США запрещают это делать другим. США запрещают привлекать к ответственности американских марионеток в странах, которых считают своими вассалами – благодаря США юноша с низкой моральной ответственностью и психическими недостатками взлетел до президента Грузии, словно на "Американских горках"! Но после окончания срока привлечь Михаила Саакашвили к суду, как Трампа, США запретили, более того, США в 2013 году гостеприимно приняли военного преступника! И если бы спустя девять лет Саакашвили в контейнере с молочными продуктами сам не сунулся в Грузию, он по сей день купался в украденных в Грузии миллионах и штамповал незаконнорожденных детей! А в Грузию пришла новая власть, которая просто начала считать. Америке посчитали, что, несмотря на участие грузинского контингента в Ираке и Афганистане, Грузию в НАТО не приняли. Европе посчитали, что несмотря на соответствие всем стандартам, статус кандидата в ЕС ей не дали, а дали несостоявшимся государствам – Молдове и Украине. США и Евросоюзу посчитали, что они не кормят Грузию (не покупают грузинскую продукцию, не вкладывают инвестиции, не открывают заводы – не создают рабочие места и не приезжают сюда отдыхать), поэтому Грузия не объявит санкции России, которая кормит её хлебом, и не откроет против неё "второй фронт". Грузия продолжит торговать с Россией и принимать российских туристов, это развернёт к грузинам абхазов и осетин лучше танков и "Джавелинов"! Плохо, что в США это не поняли, потому что такие методы, как примирение и реинтеграция, восстановление дружбы и доверия, торговое партнёрство и диалог не входят в максималистские планы США. США обвиняют Грузию в несовершенной судебной системе и наказывают грузинских судей санкциями без единого доказательства, но одновременно вершат у себя политическое правосудие, игнорирующее презумпцию невиновности и оперирующее сфальсифицированными "фактами". Никто в мире не верит, что владелец конкурса "Мисс Вселенная", супруг красавицы Мелании мог позариться на невзрачных, продавших совесть за доллары клеветниц. Выиграла ли Америка от этих лживых обвинений? Весь мир с недоумением наблюдает, как американская государственная система вмешалась в предвыборную кампанию на стороне одного кандидата – действующего президента Байдена, и против тоже одного кандидата – предыдущего президента Трампа: делает ли это честь американской демократии?! Разве ядерное оружие страшнее для США, чем "прославившийся" коррупцией на Украине, вместе со своим сыном-наркоманом, старый и глубоко больной президент Байден, падающий на каждом шагу и теряющий ориентацию?Какая "кремлёвская пропаганда" может дискредитировать США в глазах грузин сильнее, чем американский посол Келли Дегнан, активно отстаивающая интересы ЛГБТКИ+ и радикальной оппозиции? Ежедневно укоряющая традиционно православных гетеросексуальных грузин в отсталости и трусости, из-за которой, мол, они не воюют с русскими, которые оккупировали их земли? Фейковый, без малейшего фактического обоснования пиар – "Президент США – российский агент", "Власть "Грузинской мечты", экс-премьер Иванишвили и действующий премьер Гарибашвили – пророссийские" – оказался неубедительным и беспомощным, как и следовало ожидать. В итоге основанная на максимализме политика Белого дома провалилась - и в США, и в Грузии. То же самое происходит на Украине. Неужели в Вашингтоне не могли посчитать, что дивиденды, которые США выиграли от урона, нанесённого экономикам России и Евросоюза войной на Украине, несравнимы с расходами по поставке киевскому режиму вооружений и пакетов финансовой помощи? Благодаря США, КВНщик и комик с еврейскими корнями Зеленский, пристрастившийся к наркотикам и нацизму, взлетел до президента Украины, как на "Американских горках"! Страдающие максимализмом и верой в исключительность США американские аналитики из центров принятия решений полагали, что квазигосударство с кзавипрезидентом и квазицерковью (богохульникам и бандеровцам в Стамбуле купили "томос" за 20 млн долларов) сможет победить Россию. Нет, это уже даже не максимализм, а авантюризм с идиотизмом! Но сколько бы вагонетки "Американских горок" ни "летали", они опускаются на землю. Будут ли США продолжать "летать", то есть проводить контрпродуктивную, захватывающую дух политику до самых выборов 2024 года, в которых, вероятно, победит Трамп, а в Грузии – "Грузинская мечта"? Или "опустятся на землю" – прекратят помощь украинским фашистам, что сбережёт деньги американских и европейских налогоплательщикам, а также жизни по обе стороны конфликта? Застилающий глаза максимализм и псевдо-образованность мешают ответственным за нынешнюю американскую внутреннюю и внешнюю политику аналитикам из центров принятия решений признать, что война – не сильная сторона США. США бежали от неграмотных пастухов "Талибана", вооружённых автоматами "Калашникова", потому что сила США – не в войне, а в бизнесе. Остановив войну и приняв участие в восстановлении Украины, Америка получит огромный профит – от партнёрства с Россией США выиграют намного больше, чем от войны с ней. Это предмет простой арифметики, а если в США решили руководствоваться не прагматизмом, а идеалами, как большевики во время Великой Октябрьской Социалистической Революции, то пусть обнародуют их, познакомят с ними мировую общественность! Только боюсь, что вашингтонские двоечники и их киевские гладиаторы списали эти идеалы из "Mein Kampf"… Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-georgia.ru/20230419/smert-saakashvili-tsvetnaya-revolyutsiya--chto-vkhodit-v-plany-ssha-po-gruzii---276858522.html

https://sputnik-georgia.ru/20230412/zachem-gruzii-evrosoyuz-276653228.html

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аналитика, колумнисты, грузия, сша, нато, грузинская мечта, грузино-российские отношения