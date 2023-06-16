https://sputnik-georgia.ru/20230616/v-gruzinskoy-mechte-nazvali-naglym-zayavlenie-evroparlamentariya-278655146.html
В "Грузинской мечте" назвали наглым заявление европарламентария
В "Грузинской мечте" назвали наглым заявление европарламентария
По мнению европарламентария, Грузия стоит перед выбором – бывший премьер, миллиардер Бидзина Иванишвили или европейское будущее страны 16.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-16T18:13+0400
2023-06-16T18:13+0400
2023-06-16T18:37+0400
политика
грузия
новости
бидзина иванишвили
грузинская мечта
георгий вольский
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Заявление европарламентария Расы Юкнявичене о выборе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" между ее основателем, миллиардером Бидзиной Иванишвили и европейской перспективой страны является нелепым, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.По словам Юкнявичене, если "Грузинская мечта" выбирает Иванишвили, а не членство в Евросоюзе, это значит, что "для них он лучше, чем европейская перспектива". Юкнявичене – вице-председателем "Европейской народной партии", в которую входит в прошлом правящая партия Грузии "Единое национальное движение". Оппозиция заявляет, что Иванишвили после ухода из политики управляет страной из-за кулис.C 2012 года Бидзина Иванишвили – это тот человек, который повел Грузию в направлении евроатлантической интеграции и искоренил все антиевропейские признаки со стороны правительства, особенно в области защиты прав человека, заявил Вольский. Попытка шантажа: как в Грузии оценили возможное попадание под санкции Иванишвили>>При этом, по словам политика, Юкнявичене известно о заслугах Иванишвили, но она стоит на своем из-за отсутствия других аргументов.Несмотря на то, что Иванишвили делает многое для Грузии, представители евроструктур пытаются создать впечатление, что он управляет страной."Поскольку имя Бидзины Иванишвили, в политике он или нет, ассоциируется с "Грузинской мечтой", нападки на него – одно из основных направлений. Кроме того, должно быть создано восприятие, что Бидзина Иванишвили управляет (страной – ред.), и он хорошая мишень для того, чтобы вся эта истерическая, нелепая агрессия была направлена на него", – отметил Вольский. Иванишвили невозможно шантажировать санкциями – Каладзе>>Оппозиционеры утверждают, что именно Иванишвили, который был премьером Грузии в 2012-2013 годы, управляет страной, а вся верхушка власти – его марионетки. По их словам, Иванишвили руками правящей партии "Грузинская мечта" меняет прозападный курс страны в пользу России, за что против него следует ввести санкции. Между тем власти настаивают на том, что экс-премьер Грузии, который объявил об уходе из политики еще в январе 2021 года, никак не вмешивается в управление страной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, грузинская мечта, георгий вольский
политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, грузинская мечта, георгий вольский
В "Грузинской мечте" назвали наглым заявление европарламентария
18:13 16.06.2023 (обновлено: 18:37 16.06.2023)
По мнению европарламентария, Грузия стоит перед выбором – бывший премьер, миллиардер Бидзина Иванишвили или европейское будущее страны
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Заявление европарламентария Расы Юкнявичене о выборе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" между ее основателем, миллиардером Бидзиной Иванишвили и европейской перспективой страны является нелепым, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
По словам Юкнявичене, если "Грузинская мечта" выбирает Иванишвили, а не членство в Евросоюзе, это значит, что "для них он лучше, чем европейская перспектива". Юкнявичене – вице-председателем "Европейской народной партии", в которую входит в прошлом правящая партия Грузии "Единое национальное движение". Оппозиция заявляет, что Иванишвили после ухода из политики управляет страной из-за кулис.
"Я еще не слышал подобного наглого заявления с такого уровня. Понятно, что политическая партия "Нацдвижение" – твой союзник, и это уже давно происходит. Но ведь все знают, что твоим союзником является партия, которая управляла страной методами гестапо", – заявил Вольский.
C 2012 года Бидзина Иванишвили – это тот человек, который повел Грузию в направлении евроатлантической интеграции и искоренил все антиевропейские признаки со стороны правительства, особенно в области защиты прав человека, заявил Вольский.
При этом, по словам политика, Юкнявичене известно о заслугах Иванишвили, но она стоит на своем из-за отсутствия других аргументов.
"Они должны бороться с человеком, который не имеет никакого отношения к сегодняшней политике и который многое сделал для страны. У них нет аргументов в отношении ушедшего из политики Бидзины Иванишвили", – отметил депутат.
Несмотря на то, что Иванишвили делает многое для Грузии, представители евроструктур пытаются создать впечатление, что он управляет страной.
"Поскольку имя Бидзины Иванишвили, в политике он или нет, ассоциируется с "Грузинской мечтой", нападки на него – одно из основных направлений. Кроме того, должно быть создано восприятие, что Бидзина Иванишвили управляет (страной – ред.), и он хорошая мишень для того, чтобы вся эта истерическая, нелепая агрессия была направлена на него", – отметил Вольский.
Оппозиционеры утверждают, что именно Иванишвили, который был премьером Грузии в 2012-2013 годы, управляет страной, а вся верхушка власти – его марионетки. По их словам, Иванишвили руками правящей партии "Грузинская мечта" меняет прозападный курс страны в пользу России, за что против него следует ввести санкции. Между тем власти настаивают на том, что экс-премьер Грузии, который объявил об уходе из политики еще в январе 2021 года, никак не вмешивается в управление страной.