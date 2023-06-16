https://sputnik-georgia.ru/20230616/v-gruzinskoy-mechte-nazvali-naglym-zayavlenie-evroparlamentariya-278655146.html

В "Грузинской мечте" назвали наглым заявление европарламентария

В "Грузинской мечте" назвали наглым заявление европарламентария

По мнению европарламентария, Грузия стоит перед выбором – бывший премьер, миллиардер Бидзина Иванишвили или европейское будущее страны 16.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-16T18:13+0400

2023-06-16T18:13+0400

2023-06-16T18:37+0400

политика

грузия

новости

бидзина иванишвили

грузинская мечта

георгий вольский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24651/16/246511679_0:20:3000:1708_1920x0_80_0_0_a2a4099b604f6f33acad4f4e62f9058a.jpg

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Заявление европарламентария Расы Юкнявичене о выборе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" между ее основателем, миллиардером Бидзиной Иванишвили и европейской перспективой страны является нелепым, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.По словам Юкнявичене, если "Грузинская мечта" выбирает Иванишвили, а не членство в Евросоюзе, это значит, что "для них он лучше, чем европейская перспектива". Юкнявичене – вице-председателем "Европейской народной партии", в которую входит в прошлом правящая партия Грузии "Единое национальное движение". Оппозиция заявляет, что Иванишвили после ухода из политики управляет страной из-за кулис.C 2012 года Бидзина Иванишвили – это тот человек, который повел Грузию в направлении евроатлантической интеграции и искоренил все антиевропейские признаки со стороны правительства, особенно в области защиты прав человека, заявил Вольский. Попытка шантажа: как в Грузии оценили возможное попадание под санкции Иванишвили>>При этом, по словам политика, Юкнявичене известно о заслугах Иванишвили, но она стоит на своем из-за отсутствия других аргументов.Несмотря на то, что Иванишвили делает многое для Грузии, представители евроструктур пытаются создать впечатление, что он управляет страной."Поскольку имя Бидзины Иванишвили, в политике он или нет, ассоциируется с "Грузинской мечтой", нападки на него – одно из основных направлений. Кроме того, должно быть создано восприятие, что Бидзина Иванишвили управляет (страной – ред.), и он хорошая мишень для того, чтобы вся эта истерическая, нелепая агрессия была направлена на него", – отметил Вольский. Иванишвили невозможно шантажировать санкциями – Каладзе>>Оппозиционеры утверждают, что именно Иванишвили, который был премьером Грузии в 2012-2013 годы, управляет страной, а вся верхушка власти – его марионетки. По их словам, Иванишвили руками правящей партии "Грузинская мечта" меняет прозападный курс страны в пользу России, за что против него следует ввести санкции. Между тем власти настаивают на том, что экс-премьер Грузии, который объявил об уходе из политики еще в январе 2021 года, никак не вмешивается в управление страной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, грузинская мечта, георгий вольский