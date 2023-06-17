https://sputnik-georgia.ru/20230617/klinika-vivamedi-saakashvili-stal-soblyudat-rekomendatsii-vrachey-278669921.html

Клиника "Вивамеди": Саакашвили стал соблюдать рекомендации врачей

Клиника "Вивамеди": Саакашвили стал соблюдать рекомендации врачей

Экс-президент полностью не учитывает советы врачей, но в части питания количество потребляемой пищи улучшилось, заявил глава клиники 17.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-17T16:59+0400

2023-06-17T16:59+0400

2023-06-17T16:59+0400

михаил саакашвили

грузия

новости

общество

грузинская мечта

еспч

леван хабеишвили

украина

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили стал частично соблюдать рекомендации врачей, заявил директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе. Саакашвили находится в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года. На своей странице в соцсети 16 июня он написал, что, несмотря на состояние здоровья, собирается очень активно включиться в грузинскую политику, параллельно участвуя в политике Украины. По его словам, он также намерен присутствовать на всех своих судебных заседаниях, когда это будет физически возможно.При этом директор клиники отметил, что рад подтверждению диагнозов клиники, которая утверждала, что Саакашвили поправится, если согласится на лечение. Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Чудо "Вивамеди": лидер оппозиционной партии о возвращении Саакашвили в политику >>Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в Европейский суд по правам человека. В конце мая ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в рамках дела "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Саакашвили – заключенный Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы. Отсчет его срока начался с момента его задержания в Тбилиси 1 октября 2021 года. Суду предстоит вынести приговор еще по трем делам, который может повлиять на увеличение срока заключения экс-президента. Согласно приговору, Саакашвили запрещено занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, по закону Саакашвили не может возглавлять основанную им крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", так как является гражданином Украины. "Некачественный "фейк пиар" – в "Грузинской мечте" оценили планы Саакашвили >>Между тем в оппозиционной партии не скрывают, что ставка в предстоящей предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года и политической повестке дня "Нацдвижения" на тему экс-президента будет главной. Нынешний председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили ранее заявил, что роль Саакашвили в предстоящих парламентских выборах 2024 года будет огромной и не исключил, что он будет представлен на пост главы грузинского правительства. В правящей партии, комментируя заявление Хабеишвили, сказали, что несерьезно относиться к возможному премьерству экс-президента Грузии. Возвращение экс-президента Грузии и его арест в 2021 году позволили партии "Единое национальное движение" показать на выборах самый высокий результат после 2012 года. Между тем сам Саакашвили еще в начале 2023 года заявил, что уходит из политики. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил саакашвили, грузия, новости, общество, грузинская мечта, еспч, леван хабеишвили, украина, возвращение и арест саакашвили