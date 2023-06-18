https://sputnik-georgia.ru/20230618/natsbank-gruzii-poluchil-nagradu-za-initsiativu-po-tsifrovoy-valyute---278670346.html

Нацбанк Грузии получил награду за инициативу по цифровой валюте

Нацбанк Грузии получил награду за инициативу по цифровой валюте

О начале первого этапа проекта цифрового лари Нацбанк Грузии объявил 30 апреля 2021 года 18.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-18T09:01+0400

2023-06-18T09:01+0400

2023-06-18T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Международное издание Central Banking наградило Национальный банк Грузии за инициативу внедрения цифровой валюты, говорится в сообщении на сайте регулятора. В целях содействия использованию новых финансовых технологий, повышения эффективности платежной системы и расширения доступа к финансовым услугам Национальный банк Грузии с 2020 года активно исследует характеристики цифровой валюты Центрального банка (CBDC), включая возможности цифрового лари, устройство системы и способы ее использования на рынке. О начале первого этапа проекта цифрового лари Нацбанк Грузии объявил 30 апреля 2021 года и пригласил к сотрудничеству заинтересованных поставщиков финансовых технологий. В этот период активно шло сотрудничество с международными и местными финтехкомпаниями и заинтересованными финансовыми институтами. Нацбанк Грузии собирается приобрести систему мгновенных платежей >>В рамках указанного сотрудничества регулятор изучил различные пути и методы решения технологических, надзорных и финансовых трудностей через систему Цифровой валюты Центрального банка (central bank digital currency, CBDC). CBDC является обязательством Центрального банка и будет иметь статус платежного средства. Издательство Central Banking Publications было основано в 1990 году в Лондоне его первым редактором Робертом Принглом, который ранее был редактором The Banker. Central Banking – финансовый медиапортал и издательский дом. Имеет очень большую аудиторию, в которую в основном входят мировые центробанки и регуляторы финансового сектора, международные финансовые институты и другие представители финансового сектора.Что нового в цифровой валюте В настоящее время центральные банки стран эмитируют два вида денег: наличные (доступные всем) и "деньги для банков" – резервные счета коммерческих банков в центральном банке (доступные только банкам). Эти деньги являются обязательствами Центрального банка. Остальные деньги в экономике производит банковский сектор посредством кредитов, и безналичные средства граждан и компаний на банковских счетах являются обязательствами коммерческих банков. Когда в Грузии протестируют цифровой лари – ответ Нацбанка >>Цифровые деньги центрального банка также могут быть двух видов: розничные (retail) – цифровой аналог наличных, доступный широкому кругу пользователей, включая граждан и юридических лиц, и оптовые (wholesale) – цифровой аналог "денег для банков", к которым имеют доступ только финансовые организации. Розничные CBDC можно было бы назвать "резервные счета для всех", и их ключевое новшество заключается в расширении доступа к обязательствам Центрального банка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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