https://sputnik-georgia.ru/20230619/bastuyuschie-gornyaki-iz-chiatura-razbili-palatki-u-parlamenta-v-tbilisi-278723530.html

Бастующие горняки из Чиатура разбили палатки у парламента в Тбилиси

Бастующие горняки из Чиатура разбили палатки у парламента в Тбилиси

Забастовка горняков в Чиатура продолжается уже две недели 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T23:52+0400

2023-06-19T23:52+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Бастующие горняки установили палатки и объявили бессрочную голодовку у здания парламента в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Забастовка горняков в Чиатура продолжается уже две недели. На восьмой день голодовки один из бастующих принял решение зашить себе глаза. Несколькими днями ранее, 16 июня, другой голодающий зашил себе рот. В воскресенье, 18 июня, компания приняла решение вернуть горняков к старому 12-часовому рабочему графику, а также на первом этапе увеличить зарплату на 5%.В компании заявили, что готовы создать совместную рабочую комиссию. В комиссии будут задействованы все стороны – работники, компания-работодатель, аудитор, посредник, Министерство экономики и устойчивого развития, Служба инспекции труда и губернатор Имерети.Требование горняков о повышении зарплаты на 20% нелогично – ответ компании >>Акция протеста у здания парламента во вторник, 20 июня, начнется в 18:00, до этого, в 16:00, шахтеры пройдут маршем по улицам столицы от парламента до офиса компании Georgian Manganese Holding.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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