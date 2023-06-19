https://sputnik-georgia.ru/20230619/trebovanie-gornyakov-o-povyshenii-zarplaty-na-20-nelogichno---otvet-kompanii-278720472.html

Требование горняков о повышении зарплаты на 20% нелогично – ответ компании

Требование горняков о повышении зарплаты на 20% нелогично – ответ компании

Компания выражает готовность создать комиссию, которая обсудит, как вывести компанию из нынешнего финансового кризиса 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T20:17+0400

2023-06-19T20:17+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Финансовый убыток компании Georgian Manganese Holding в Чиатура составляет 12 миллионов долларов, и на этом фоне требование бастующих горняков о повышении зарплаты нелогично, заявил генеральный директор компании Лаша Тутберидзе на пресс-конференции. Протест в горняков в Чиатура продолжается уже две недели. Несколько человек зашили себе глаза и рот, а также перерезали вены. Часть бастующих прибыла в Тбилиси для проведения акции протеста у здания парламента. В случае если компания не пойдет на диалог о заработной плате, горняки обещают объявить бессрочную голодовку и разбить палатки у здания парламента. По словам Тутберидзе, компания предложила сотрудникам 5% прибавку к зарплате. Гендиректор упомянул, что компания выражает готовность создать комиссию, которая, в том числе, обсудит, как вывести компанию из нынешнего финансового кризиса. "На самом деле мы договорились практически по всем вопросам с работниками, значительное противостояние возникло в связи с вопросом о повышении зарплаты. С нашей стороны было предложено повышение зарплаты на 5%, а однозначно запрошено 20%", – заявил Тутберидзе. По его словам, компания пытается найти пути выхода из кризиса и согласна с предложением государства о создании комиссии для изучения кризиса. Бастующие горняки из Чиатура проводят акцию у здания парламента в Тбилиси >>"Мы готовы пригласить независимого аудитора для изучения финансового положения компании, есть ли у них ресурсы для увеличения зарплаты компании на 15%", – сказал Тутберидзе. По его словам, основная цель руководства компании – возобновить работу в Чиатура. Он также отметил, что на фоне кризиса с начала года сотрудники ежемесячно получали зарплату, которая в месяц составляет 6 млн лари. Горняки требуют увеличение оплаты труда на 20% и называют готовность компании увеличить зарплату на 5% оскорбительной для них. Протест горняков в Чиатура: руководство пошло на некоторые уступки >>Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holding, решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке. Ранее в компании заявили, что готовы создать совместную рабочую комиссию. В комиссии будут задействованы все стороны – работники, компания-работодатель, аудитор, посредник, Министерство экономики и устойчивого развития, Служба инспекции труда и губернатор Имерети. В компании считают, что выходом из сложившейся ситуации является своевременное возобновление производства. Забастовка в Чиатура – новое предложение компании горнякам >>Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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