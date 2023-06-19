https://sputnik-georgia.ru/20230619/gruzinskaya-mechta-otkazalas-podderzhivat-kandidatov-v-sovet-natsbanka-278709856.html

"Грузинская мечта" отказалась поддерживать кандидатов в совет Нацбанка

"Грузинская мечта" отказалась поддерживать кандидатов в совет Нацбанка

По словам Кобахидзе, один из представленных кандидатов прямо связан с крупнейшей оппозиционной партией 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T16:35+0400

2023-06-19T16:35+0400

2023-06-19T16:35+0400

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саломе зурабишвили

грузинская мечта

национальный банк

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не поддержит кандидатов на пост членов совета Национального банка, так как они были представлены парламенту президентом Саломе Зурабишвили без предварительных консультаций, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. Президент Грузии 16 июня представила парламенту двух кандидатов на пост членов совета Нацбанка – лектора и редактора журнала Национального банка "Экономика и банковское дело" Георгия Бакрадзе, а также директора Института экономики и бизнеса, члена совета "Зираат банк" Дмитрия Джапаридзе. Среди кандидатов не оказался министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. По его словам, один из представленных кандидатов прямо связан с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение" и дружит с ее лидерами. "Не нужно называть фамилии, исходя из того, что мы не поддержим ни одного из них. Соответственно, представленных без консультаций кандидатов, безусловно, мы не будем поддерживать", – заявил Кобахидзе журналистам. На вопрос, не обострит ли данное решение еще больше отношения правящей партии с президентом, Кобахидзе ответил, что правящая партия действует в соответствии с Конституцией."Президент должна считаться с этим", – заявил Кобахидзе. Президент Грузии представила парламенту кандидатов в совет Нацбанка>>На прошлой неделе парламент Грузии преодолел вето президента Грузии и принял поправки в закон "О Национальном банке Грузии", предполагающие структурные изменения в Совете Нацбанка. Парламент Грузии принял решение преодолеть вето после того, как президент не представила парламенту кандидатов. По данным "Грузинской мечты", предварительная договоренность существовала по действующему министру финансов Грузии Лаше Хуцишвили, однако президент до преодоление вето заявила, что представит кандидатов в совет только в декабре 2023 года. Спорные поправки предполагают увеличение количества руководящих лиц в Совете Нацбанка с четырех до пяти человек (президент, первый вице-президент и три вице-президента) до декабря 2023 года, пока не истечет срок полномочий одного из действующих вице-президентов Нацбанка. После истечения действия временной меры в Совете Нацбанка из девяти человек вновь будет лишь четверо госслужащих. Разница лишь в том, что, согласно действующему на сегодняшний день законодательству, это один президент и трое вице-президентов Нацбанка, а в принятых парламентом поправках говорится о президенте, первом вице-президенте и двоих вице-президентах. Скандальные поправки о Нацбанке Грузии – парламент преодолел вето президента >>Полномочия последнего президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе истекли в марте 2023 года. С тех пор исполняющим обязанности президента Нацбанка Грузии является вице-президент регулятора Арчил Мествришвили – последний член Совета Нацбанка, который первый раз попал туда еще при власти "Единого национального движения". Так как у Национального банка Грузии нет президента и одного из членов совета, после принятия поправок на сегодняшний день в совете из семи человек будут первый вице-президент, три вице-президента и три независимых члена. Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, ираклий кобахидзе, коба гвенетадзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта, национальный банк