https://sputnik-georgia.ru/20230619/iz-chiatury-v-tbilisi-gornyaki-perenosyat-aktsii-protesta-k-parlamentu-278691126.html

Из Чиатура в Тбилиси: горняки переносят акции протеста к парламенту

Из Чиатура в Тбилиси: горняки переносят акции протеста к парламенту

Горняки считают унизительными предложения руководства и намерены продолжить свой протест 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T11:54+0400

2023-06-19T11:54+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Бастующие горняки в Чиатура, несмотря на заявление компании Georgian Manganese Holding пойти на уступки на фоне того, как один из протестующих зашил себе глаза, планируют перенести протест в Тбилиси к зданию парламента , сообщает Первый канал. Забастовка горняков в Чиатура продолжается уже две недели. На восьмой день голодовки один из бастующих принял решение зашить себе глаза. Несколькими днями ранее 16 июня другой -зашил себе рот. В воскресенье 18 июня компания приняла решение вернуть горяков к старому 12-часовому рабочему графику, а также на первом этапе увеличить зарплату на 5%. Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holdin, решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке.Ранее в компании заявили, что готовы создать совместную рабочую комиссию. В комиссии будут задействованы все стороны - работники, компания-работодатель, аудитор, посредник, Министерство экономики и устойчивого развития, Служба инспекции труда и губернатор Имерети. Протест горняков в Чиатура: руководство пошло на некоторые уступки>>Комиссия изучит требования работников, их проблемы и причины их возникновения. Также комиссия изучит необходимость и экономическую целесообразность старого метода организации рабочего процесса и нового, запрошенного компанией.По требованию профсоюзов компания заявляет о готовности предоставить независимый аудиторский отчет о финансовом состоянии предприятия за последние два года. Кроме того, компания готова пригласить независимого аудитора. В компании считают, что выходом из сложившейся ситуации является своевременное возобновление производства. К бастующим горнякам 15 июня на десятый день забастовки прибыл народный защитник Леван Иоселиани. По его словам, бастующие готовы пойти на уступки, но ждут ответных шагов со стороны руководства компании.Один из бастующих горняков в Чиатура зашил себе рот>>Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом.Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди".Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки.Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.В понедельник 19 июня в 21:00 акцию в поддержку бастующих горняков у здания парламента в Тбилиси проведут активисты движения "Сирцхвилиа".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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