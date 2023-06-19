https://sputnik-georgia.ru/20230619/kollektivnoe-natsdvizhenie-vnov-proigraet-vybory--lider-gruzinskoy-mechty-278721449.html
Коллективное "Нацдвижение" вновь проиграет выборы – лидер "Грузинской мечты"
Коллективное "Нацдвижение" вновь проиграет выборы – лидер "Грузинской мечты"
Сегодня у нас есть твердая поддержка в обществе, заявил лидер правящей партии 19.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-19T21:29+0400
2023-06-19T21:29+0400
2023-06-19T21:37+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
михаил саакашвили
леван хабеишвили
грузинская мечта
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. "Радикальная оппозиция" – это коллективное "Единое национальное движение", которое еще раз потерпит поражение на предстоящих парламентских выборах, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили ранее заявил о готовности к сотрудничеству с мелкими политическими силами, а в понедельник он заявил, что в ближайшем будущем общественность увидит "то объединение, то большое единство", которое произойдет вокруг "Нацдвижения". С призывом к объединению всех национальных и европейских сил на прошлой неделе экс-президент Михаил Саакашвили также анонсировал свое активное возвращение в грузинскую политику. Среди коллективного "Нацдвижениея" Кобахидзе назвал основанную двумя банкирами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе оппозиционную партию "Лело для Грузии", партию экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", партию бывшего замглавы Минюста Грузии Георгия Вашадзе "Стратегия Агмашенебели", партию бывшего члена ЕНД Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы". "У них одна основа, одно начало и общее будущее. На самом деле они коллективное "Нацдвижение", и остальное уже дело математики. От этой математики мало что изменится. Сегодня у нас есть твердая поддержка в обществе. Для нас главное сохранить и еще больше увеличить эту поддержку, для чего имеются все ресурсы", – отметил Кобахидзе. Ключ к победе на выборах точно не у "Нацдвижения" – оппозиционный депутат >>Возвращение экс-президента Грузии и его арест в 2021 году позволили партии "Единое национальное движение" показать на выборах самый высокий результат после 2012 года. Между тем сам Саакашвили еще в начале 2023 года заявил, что уходит из политики. Однако в оппозиционной партии не скрывают, что ставка в предстоящей предвыборной кампании и политической повестке дня "Нацдвижения" на тему экс-президента будет главной. Согласно приговору, Саакашвили запрещено занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, по закону Саакашвили не может возглавлять партию "Нацдвижение", так как является гражданином Украины Парламентские выборы 2024 Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Премьер прогнозирует поражение оппозиции на выборах в Грузии >>Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, леван хабеишвили, грузинская мечта, единое нацдвижение
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, леван хабеишвили, грузинская мечта, единое нацдвижение
Коллективное "Нацдвижение" вновь проиграет выборы – лидер "Грузинской мечты"
21:29 19.06.2023 (обновлено: 21:37 19.06.2023)
Сегодня у нас есть твердая поддержка в обществе, заявил лидер правящей партии
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. "Радикальная оппозиция" – это коллективное "Единое национальное движение", которое еще раз потерпит поражение на предстоящих парламентских выборах, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили ранее заявил о готовности к сотрудничеству с мелкими политическими силами, а в понедельник он заявил, что в ближайшем будущем общественность увидит "то объединение, то большое единство", которое произойдет вокруг "Нацдвижения". С призывом к объединению всех национальных и европейских сил на прошлой неделе экс-президент Михаил Саакашвили также анонсировал свое активное возвращение в грузинскую политику.
"Я уверен, что "Грузинская мечта" еще раз победит на парламентских выборах в октябре будущего года, а радикальная оппозиция еще раз потерпит поражение… На самом деле вся эта радикальная оппозиция является "Нацдвижением". Правда, формально они якобы разделены на партии, но в целом они являются коллективным "Нацдвижением", – заявил Кобахидзе журналистам.
Среди коллективного "Нацдвижениея" Кобахидзе назвал основанную двумя банкирами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе оппозиционную партию "Лело для Грузии", партию экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", партию бывшего замглавы Минюста Грузии Георгия Вашадзе "Стратегия Агмашенебели", партию бывшего члена ЕНД Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы".
"У них одна основа, одно начало и общее будущее. На самом деле они коллективное "Нацдвижение", и остальное уже дело математики. От этой математики мало что изменится. Сегодня у нас есть твердая поддержка в обществе. Для нас главное сохранить и еще больше увеличить эту поддержку, для чего имеются все ресурсы", – отметил Кобахидзе.
Возвращение экс-президента Грузии и его арест в 2021 году позволили партии "Единое национальное движение" показать на выборах самый высокий результат после 2012 года. Между тем сам Саакашвили еще в начале 2023 года заявил, что уходит из политики.
Однако в оппозиционной партии не скрывают, что ставка в предстоящей предвыборной кампании и политической повестке дня "Нацдвижения" на тему экс-президента будет главной.
Согласно приговору, Саакашвили запрещено занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, по закону Саакашвили не может возглавлять партию "Нацдвижение", так как является гражданином Украины
Парламентские выборы 2024
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.