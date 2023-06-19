Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230619/na-odnoy-iz-tsentralnykh-ulits-tbilisi-dvizhenie-avtotransporta-vremenno-budet-ogranicheno-278711948.html
На одной из центральных улиц Тбилиси движение автотранспорта временно будет ограничено
На одной из центральных улиц Тбилиси движение автотранспорта временно будет ограничено
Движение автотранспорта с правой набережной Куры в направлении Сухого моста будет закрыто с 17:00 до 22:00 в двустороннем порядке 19.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-19T19:08+0400
2023-06-19T19:08+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/19/251263755_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fb5754d4316bf14d0ce5ded495619d8f.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Движение автотранспорта будет временно ограничено в связи с мероприятием, запланированным в рамках чемпионата Европы среди юношей до 21 года, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. Движение автотранспорта временно будет ограничено 20 июня на улице Скудьери. В частности, движение автотранспорта с правой набережной Куры в направлении Сухого моста будет закрыто с 17:00 до 22:00 в двустороннем порядке. Молодежный чемпионат Европы по футболу: билеты доступны и в кассах стадионов &gt;&gt;Автомобили, которые будут двигаться с правой набережной Куры у сада 9 Марта повернут направо в направлении Сухого моста, после чего продолжат движение через улицы Италии и Атонели. В период ограничения данным маршрутом будет пользоваться транспорт, ехавший как к правой набережной Куры и проспекту Руставели, так и к площади Заарбрюкена. Чемпионат Европы среди юношей до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/19/251263755_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fe1766ae5d5eec4e6d6fc6ccb748984a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси

На одной из центральных улиц Тбилиси движение автотранспорта временно будет ограничено

19:08 19.06.2023
© Sputnik / Alexander ImedashviliСухой мост в Тбилиси - вид на город
Сухой мост в Тбилиси - вид на город - Sputnik Грузия, 1920, 19.06.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
НовостиTelegram
Движение автотранспорта с правой набережной Куры в направлении Сухого моста будет закрыто с 17:00 до 22:00 в двустороннем порядке
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Движение автотранспорта будет временно ограничено в связи с мероприятием, запланированным в рамках чемпионата Европы среди юношей до 21 года, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
Движение автотранспорта временно будет ограничено 20 июня на улице Скудьери.
В частности, движение автотранспорта с правой набережной Куры в направлении Сухого моста будет закрыто с 17:00 до 22:00 в двустороннем порядке.
Молодежный чемпионат Европы по футболу: билеты доступны и в кассах стадионов >>
Автомобили, которые будут двигаться с правой набережной Куры у сада 9 Марта повернут направо в направлении Сухого моста, после чего продолжат движение через улицы Италии и Атонели.
В период ограничения данным маршрутом будет пользоваться транспорт, ехавший как к правой набережной Куры и проспекту Руставели, так и к площади Заарбрюкена.
Чемпионат Европы среди юношей до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0