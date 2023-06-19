https://sputnik-georgia.ru/20230619/na-odnoy-iz-tsentralnykh-ulits-tbilisi-dvizhenie-avtotransporta-vremenno-budet-ogranicheno-278711948.html
На одной из центральных улиц Тбилиси движение автотранспорта временно будет ограничено
На одной из центральных улиц Тбилиси движение автотранспорта временно будет ограничено
Движение автотранспорта с правой набережной Куры в направлении Сухого моста будет закрыто с 17:00 до 22:00 в двустороннем порядке 19.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-19T19:08+0400
2023-06-19T19:08+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Движение автотранспорта будет временно ограничено в связи с мероприятием, запланированным в рамках чемпионата Европы среди юношей до 21 года, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. Движение автотранспорта временно будет ограничено 20 июня на улице Скудьери. В частности, движение автотранспорта с правой набережной Куры в направлении Сухого моста будет закрыто с 17:00 до 22:00 в двустороннем порядке. Молодежный чемпионат Европы по футболу: билеты доступны и в кассах стадионов >>Автомобили, которые будут двигаться с правой набережной Куры у сада 9 Марта повернут направо в направлении Сухого моста, после чего продолжат движение через улицы Италии и Атонели. В период ограничения данным маршрутом будет пользоваться транспорт, ехавший как к правой набережной Куры и проспекту Руставели, так и к площади Заарбрюкена. Чемпионат Европы среди юношей до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
На одной из центральных улиц Тбилиси движение автотранспорта временно будет ограничено
Движение автотранспорта с правой набережной Куры в направлении Сухого моста будет закрыто с 17:00 до 22:00 в двустороннем порядке
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Движение автотранспорта будет временно ограничено в связи с мероприятием, запланированным в рамках чемпионата Европы среди юношей до 21 года, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
Движение автотранспорта временно будет ограничено 20 июня на улице Скудьери.
В частности, движение автотранспорта с правой набережной Куры в направлении Сухого моста будет закрыто с 17:00 до 22:00 в двустороннем порядке.
Автомобили, которые будут двигаться с правой набережной Куры у сада 9 Марта повернут направо в направлении Сухого моста, после чего продолжат движение через улицы Италии и Атонели.
В период ограничения данным маршрутом будет пользоваться транспорт, ехавший как к правой набережной Куры и проспекту Руставели, так и к площади Заарбрюкена.
Чемпионат Европы среди юношей до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. 8 июля "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы.