https://sputnik-georgia.ru/20221115/biznesmeny-gruzii-polozhitelno-otsenili-skhemu-gospodderzhki-razvitiyu-energetiki-272216977.html

Бизнесмены Грузии положительно оценили схему господдержки развития энергетики

Бизнесмены Грузии положительно оценили схему господдержки развития энергетики

Разработанная правительством Грузии схема включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт 15.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-15T22:14+0400

2022-11-15T22:14+0400

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бизнес-ассоциация грузии

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Новая схема поддержки развития возобновляемой энергетики будет способствовать росту энергетической безопасности и привлечению инвестиций в сектор, говорится в сообщении Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили представил схему поддержки энергетики бизнес-операторам, работающим в энергетическом секторе, на встрече, организованной БАГ.Разработанная правительством Грузии схема включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона.По словам Вепхвадзе, энергетическая безопасность особенно важна сегодня в свете геополитической ситуации и вызовов в мире.В рамках мероприятия замминистра Ромео Микаутадзе представил условия схемы поддержки, критерии отбора и сроки. Разработка проектов по указанной схеме будет осуществляться в соответствии с государственным и частным законодательством.Инвесторам в Грузии дали четыре месяца для возобновления остановленных энергопроектов >>Обсуждение на встрече коснулось отборочной комиссии, в состав которой войдут отраслевые ведомства и представители. В ходе встречи также обсуждались банковские гарантии, правила и условия участия в аукционе.БАГ отмечает, что акцент на возобновляемых источниках энергии был инициативой премьер-министра Грузии. Ассоциация подчеркивает, что элементы программы полностью соответствуют рекомендациям Международного валютного фонда.Схема предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD.Инициатива особенно важна в свете роста потребления электроэнергии. Как ранее заявил премьер Ираклий Гарибашвили, параллельно с двузначным ростом экономики страны растет и потребление электроэнергии, которую местная генерация не догоняет. Если не начать строительство ГЭС, в ближайшие годы Грузия может столкнуться со сложностями в виде дефицита электроэнергии.Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за восемь месяцев 2022 года в Грузии было потреблено более 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 8,1% больше по сравнению с январем-августом 2021 года. Выработка в этот период составила 9,8 миллиарда киловатт-часов, на 22,6% больше аналогичных данных прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, экономика, леван давиташвили, ромео микаутадзе, бизнес-ассоциация грузии, энергетика грузии