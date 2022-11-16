https://sputnik-georgia.ru/20221116/mozhet-li-gruziya-stat-eksporterom-vodoroda-272233507.html

Может ли Грузия стать экспортером водорода?

Может ли Грузия стать экспортером водорода?

Меликидзе подчеркнула, что в Грузии есть много ученых, которые могут заняться исследованиями 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T15:59+0400

2022-11-16T15:59+0400

2022-11-16T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Грузия может начать использовать водород как на внутреннем рынке, так и отправлять на экспорт, но прежде нужно провести научные исследования, заявила член Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Майя Меликидзе в передаче медиаплатформы BMG.Она подчеркнула, что в Грузии есть много ученых, которые могут заняться исследованиями."Солнечная и ветровая энергетика относительно новые. Гидроэнергетика не новая. Когда я была в Америке в сентябре, я заметила, что большое количество компаний переводят свои автомобили на водород, и это необыкновенная возможность", – отметила Меликидзе, которая является в том числе президентом Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA).По ее словам, несмотря на то, что на первый взгляд это кажется сложным из-за взрывоопасности водорода, в Грузии есть возможность разработки технологий, которые смогут обезопасить автомобили от этого.В Грузии уже планируется запуск пилотного проекта по использованию "зеленого" водорода. В ноябре 2021 года министерство экономики Грузии и Банк развития Германии подписали декларацию о намерениях по изучению потенциала производства "зеленого" водорода.Вархеи: Грузия нужна Европе как надежный энергопоставщик>>"Зеленый" водород получают путем электролиза воды с использованием электричества из возобновляемых источников энергии.Он имеет большой потенциал в борьбе с изменением климата, так как он способен заменять ископаемое топливо там, где декарбонизация является более сложной, например, в морском и воздушном транспорте или в некоторых промышленных процессах.Также "зеленый" водород имеет большой потенциал в качестве сезонной системы хранения энергии.Энергетический потенциал ГрузииПо словам Меликидзе, Грузия имеет возможность производить 60 тысяч мегаватт электроэнергии, хотя в настоящее время производит гораздо меньше.К 2030 году потребление на внутреннем рынке составит 22 тысячи мегаватт, и если Грузии удастся полностью использовать свой потенциал в ближайшие 8 лет, оставшуюся электроэнергию она сможет экспортировать.С развитием экономики Грузии, в стране растет и потребление электроэнергии. Чтобы не столкнуться с серьезным энергокризисом, реализация реформ в сфере энергетики стала важным приоритетом для правительства.Бизнесмены Грузии положительно оценили схему господдержки развития энергетики>>Правительство разработало новую схему поддержки энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет.Схема предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD.CFD – является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия.Премьер: Грузия может стать поставщиком энергии в Европу>>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за восемь месяцев 2022 года в Грузии было потреблено более 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 8,1% больше по сравнению с январем-августом 2021 года. Выработка в этот период составила 9,8 миллиарда киловатт-часов – на 22,6% больше прошлогоднего показателя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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