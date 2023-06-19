https://sputnik-georgia.ru/20230619/obvinyaemyy-v-napadenii-na-oppozitsionnogo-politika-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-278721998.html

Обвиняемый в нападении на оппозиционного политика будет ждать приговора в тюрьме

Обвиняемый в нападении на оппозиционного политика будет ждать приговора в тюрьме

Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу по факту насилия в отношении оппозиционного политика в Гори 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T22:21+0400

2023-06-19T22:21+0400

2023-06-19T23:02+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Районный суд Гори (регион Шида Картли) приговорил обвиняемого по факту насилия в отношении лидера оппозиционной партии "Гирчи -больше свободы" Зураба Джапаридзе к заключению в качестве меры пресечения, сообщает Первый канал. В субботу, 17 июня, житель Гори напал на Джапаридзе. Ответственность за нападение на политика взял на себя Сосо Майсурадзе. Об этом он написал в соцсети. По его словам, он ударил Джапаридзе за то, что тот среди прочего развращает детей, оскорбляет Католикос-патриарха Всея Грузии Илию II и церковь. Он также заметил, что не собирается прятаться. Майсурадзе в субботу ночью был задержан полицией. По информации телеканала, на суде адвокат обвиняемого ходатайствовал о неприменении меры пресечения либо применении залога. За нападение на оппозиционного политика задержан житель Гори >>"Вы не найдете другого случая в Грузии, ни в одной прокуратуре, ни в каком суде, где бы при этом обстоятельстве, когда обвиняемый сознался в преступлении, не имеет судимости, раскаивается, способствовал следствию, участвовал в следственном эксперименте, чтобы в отношении него применили заключение", – заявил адвокат Нодар Цинцадзе. На судебном процессе присутствовал сам обвиняемый, который признал вину. "Мой подзащитный говорит, что слышал о перфомансе, о недопустимых рассуждениях потерпевшего о патриархе, с тех пор он потерпевшего не видел, стоит учесть, что даже не искал его. Их встреча произошла случайно, и он вспомнил обиду к нему, которую держал в сердце, нанес физическое оскорбление. Мой подзащитный полностью признает этот факт", – отметил адвокат. Предварительное судебное заседание назначено на 24 июля. Расследование нападения на оппозиционного лидера и лагерь НПО начато – МВД Грузии >>Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу по факту насилия в отношении Джапаридзе в Горийском муниципалитете в понедельник. По версии следствия, 17 июня на парковке супермаркета, расположенного на трассе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе в муниципалитете Гори, обвиняемый совершили насилие в отношении Джапаридзе в общественном месте из-за сделанных заявлений и предпринятые действия. В тот же день правоохранители задержали злоумышленника. Уголовное дело возбуждено по статье "Насилие, причинившее физическую боль потерпевшему", которая предусматривает до одного года лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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