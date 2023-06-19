https://sputnik-georgia.ru/20230619/sud-nad-saakashvili-otlozhen-na-neopredelennoe-vremya--278692101.html

Суд над Саакашвили отложен на неопределенное время

Суд над Саакашвили отложен на неопределенное время

На прошлой неделе осужденный экс-президент Грузии заявил, что спустя долгое время намерен вновь участвовать в судебных заседаниях 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T12:15+0400

2023-06-19T12:15+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Заседание по делу о жестоком разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, по которому проходит осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, запланированное на понедельник в Тбилисском городском суде на понедельник, отложено. По существующей информации, причиной стало отсутствие одного из членов коллегии судей. Когда состоится судебное заседание, на данном этапе неизвестно. Сам Саакашвили, который находится на лечении в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года, после долгой паузы планировал дистанционно участвовать в судебном заседании. "Посмотрим, осмелятся ли они завтра на "суде" сделать включение со мной", – написал Саакашвили накануне на своей странице в соцсети. "Некачественный "фейк пиар" – в "Грузинской мечте" оценили планы Саакашвили>>А на прошлой неделе, 16 июня, Саакашвили написал, что, несмотря на состояние здоровья, собирается очень активно включиться в грузинскую политику, параллельно участвуя в политике Украины. По его словам, он также намерен присутствовать на всех своих судебных заседаниях, когда это будет физически возможно.В настоящее время Саакашвили отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Помимо дела о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, за которое Саакашвили грозит от пяти до восьми лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы.Дело СаакашвилиМихаил Саакашвили обвиняется по делу о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.Дело было раскрыто в июле 2014 года, спустя почти два года после прихода к власти коалиции "Грузинская мечта". Оно охватывает 103 тома и сотни свидетелей.Президент Грузии объяснила, почему не помилует Саакашвили>>Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по части третьей статьи 333-й Уголовного кодекса "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.Cобытия в "Имеди" произошли после разгона многотысячной акции протеста в центре Тбилиси. Спецназ cпециального оперативного департамента и представители других подразделений МВД ворвались в здание телеканала, владельцем которого был ныне покойный грузинский миллиардер Бадри Патаркацишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, украина, тбилиси, михаил саакашвили, тбилисский городской суд