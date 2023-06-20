https://sputnik-georgia.ru/20230620/dvizhenie-avtotransporta-bliz-stadiona-dinamo-v-tbilisi-ogranichat-278742641.html

Движение автотранспорта близ стадиона "Динамо" в Тбилиси ограничат

Движение автотранспорта близ стадиона "Динамо" в Тбилиси ограничат

Движение меняется в связи с чемпионатом Европы среди юношей до 21 года, который начнется 21 июня 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T14:26+0400

2023-06-20T14:26+0400

2023-06-20T14:26+0400

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

тбилиси

спорт

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динамо арена

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Движение автотранспорта временно ограничат в связи с мероприятием в рамках чемпионата Европы среди юношей до 21 года на прилегающей к тбилисскому стадиону "Динамо Арена" территории, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Чемпионат Европы среди юношей до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. "Батуми Арена" примет финальный матч чемпионата Европы 8 июля.В связи с чемпионатом 21, 24 и 27 июня с 14:00 до 00:00 на территории, прилегающей к национальному стадиону имени Бориса Паичадзе, движение автотранспорта будет временно ограничено. В период проведения чемпионата передвигаться транспортом на улице Славы Метревели смогут только местные жители, а на улице Георгия Цабадзе движение автотранспорта будет полностью запрещено. Левая сторона дороги (сторона стадиона) будет открыта только для пешеходов, а паркингом на противоположной стороне будут пользоваться экипажи патрульной полиции. Автомобили, движущиеся к проспекту Акакия Церетели, смогут ехать по дорожному участку до пересечения проспекта Давида Агмашенебели и улицы Георгия Цабадзе. Затем повернут направо и будут передвигаться в направлении проспекта Церетели через проспект Агмашенебели и улицы Лебанидзе и Цинамдзгвришвили. На одной из центральных улиц Тбилиси движение автотранспорта временно будет ограничено >>Что касается автомобилей, движущихся с проспекта Церетели в направлении улицы Цабадзе, то водители смогут передвигаться с проспекта Церетели с использованием улицы Цинамдзгвришвили, проспекта царицы Тамар и левой набережной Куры. В случае использования альтернативной дороги, с улицы Давида Кипиани в направлении проспекта Церетели транспорт будет двигаться с улицы Батуми или Кипиани через улицу Вахушти Багратиони. На проспекте Церетели, левая сторона дороги (сторона стадиона) будет открыта только для пешеходов, а на противоположной стороне автомобили смогут передвигаться в двустороннем режиме. В период проведения чемпионата общественные автостоянки на улицах Кипиани, Цабадзе, Цинамдзгвришвили будут предназначены для участников турнира и граждане не смогут пользоваться ими. Меняется и схема движения общественного транспорта. Автобусы N306, N308, N320 с пр. Церетели будут двигаться в направлении ул. Цинамдзгвришвили и пр. царицы Тамар, после чего N306 автобус будет двигаться по установленной схеме, а N308 и N320 автобусы переместятся на пр. Агмашенебели, а затем продолжат движение по установленной схеме. Автобусы N315, N327, N384, N386 будут двигаться с проспекта Церетели в направлении улиц Цинамдзгвришвили и Абастумани и довезут пассажиров до последней остановки через площадь Вокзала. На Рикотском перевале увеличивается время передвижения для легковых автомобилей >>Автобус N320 будет двигаться с проспекта Агмашенебели на проспект царицы Тамар и улицу Цинамдзгвришвили, после чего с проспекта Церетели — по установленной схеме. Микроавтобусы N431, N536, N538, N541, N551 с проспекта Церетели продолжат движение в направлении улицы Цинамдзгвришвили и проспекта царицы Тамар, после чего будут двигаться по установленной схеме. Микроавтобус N458 продолжит движение с улицы Кипиани в направлении улицы Батуми, а потом — по установленной схеме с проспекта Церетели к площади Вокзала. Во время передвижения с площади Вокзала, микроавтобусы N458 и N476 с улицы Цинамдзгвришвили будут ехать на проспект Церетели и улицы Гветадзе и Агладзе, после чего продолжат движение по установленному маршруту. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, тбилиси, спорт, грузия, новости, динамо арена