https://sputnik-georgia.ru/20230620/gruziya-stala-liderom-po-importu-tikhikh-vin-v-rossiyu--278732726.html
Грузия стала лидером по импорту тихих вин в Россию
Грузия стала лидером по импорту тихих вин в Россию
Доля Грузии в поставках тихих вин в Россию достигла 19,1% 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T10:21+0400
2023-06-20T10:21+0400
2023-06-20T10:50+0400
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италия
вино и виноделие грузии
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Грузия заняла первое место по поставкам тихих (неигристых) вин в Россию, обойдя Италию, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Коммерсантъ".Тихие вина – это все виды неигристых напитков, то есть те, в которых практически отсутствует углекислый газ.За первые пять месяцев 2023 года импорт тихих вин из Грузии составил 24,15 миллиона литров (рост 63%), а Италия поставила 23,36 миллиона литров алкогольного напитка, согласно информации СМИ, основанной на таможенных данных.В результате доля Грузии в поставках тихих вин в Россию в объеме достигла 19,1%, а Италии – 18,5%. В первом квартале этого года импорт тихих вин из Грузии вырос на 49%, до 13,1 млн литров, и страна занимала второе место среди стран-поставщиков в Россию.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия>>Кроме того, среди лидеров по поставкам оказались такие страны, как Испания, Франция и Португалия.Кроме того, в статье говорится, что увеличение поставок тихих вин из Грузии может сильно усложнить бизнес местным виноделам, конкурирующим с продукцией из этой страны.В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. А 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, италия, вино и виноделие грузии, грузинское вино
экономика, грузия, россия, италия, вино и виноделие грузии, грузинское вино
Грузия стала лидером по импорту тихих вин в Россию
10:21 20.06.2023 (обновлено: 10:50 20.06.2023)
Доля Грузии в поставках тихих вин в Россию достигла 19,1%
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik.
Грузия заняла первое место по поставкам тихих (неигристых) вин в Россию, обойдя Италию, сообщает РИА Новости
со ссылкой на "Коммерсантъ".
Тихие вина – это все виды неигристых напитков, то есть те, в которых практически отсутствует углекислый газ.
За первые пять месяцев 2023 года импорт тихих вин из Грузии составил 24,15 миллиона литров (рост 63%), а Италия поставила 23,36 миллиона литров алкогольного напитка, согласно информации СМИ, основанной на таможенных данных.
В результате доля Грузии в поставках тихих вин в Россию в объеме достигла 19,1%, а Италии – 18,5%. В первом квартале этого года импорт тихих вин из Грузии вырос на 49%, до 13,1 млн литров, и страна занимала второе место среди стран-поставщиков в Россию.
Кроме того, среди лидеров по поставкам оказались такие страны, как Испания, Франция и Португалия.
Кроме того, в статье говорится, что увеличение поставок тихих вин из Грузии может сильно усложнить бизнес местным виноделам, конкурирующим с продукцией из этой страны.
В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. А 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.