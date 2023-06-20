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Начинается ремонт участка основной автомагистрали Грузии
Начинается ремонт участка основной автомагистрали Грузии
На участке Загеси-Натахтари асфальтобетонное покрытие проезжей части имеет множественные трещины, деформации и выбоины 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T23:03+0400
2023-06-20T23:03+0400
2023-06-20T23:16+0400
грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Периодические ремонтные работы запланированы на участке Загеси-Натахтари (17- 27 км) автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе с 21 июня по 31 июля, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. На участке Загеси-Натахтари асфальтобетонное покрытие проезжей части имеет множественные трещины, деформации и выбоины, что делает передвижение по дороге некомфортным. По информации ведомства, работы будут проводиться в основном в ночное время, с 00:00 до 07:00 часов. Как идет ремонт дороги через перевал в Кахети? >>Будут проведены соответствующие работы по ремонту поврежденных участков и обеспечению безопасного и комфортного движения на дороге. Будет восстановлен слой асфальтобетонного покрытия проезжей части, облицованы подпорные стенки, размещены технические средства регулирования дорожного движения, проведена горизонтальная разметка дороги, установлены новые направляющие столбы и другое. На первом этапе работы будут проведены на правом направлении автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Департамент приносит извинения водителям за неудобства, вызванные ограничением движения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
Начинается ремонт участка основной автомагистрали Грузии
23:03 20.06.2023 (обновлено: 23:16 20.06.2023)
На участке Загеси-Натахтари асфальтобетонное покрытие проезжей части имеет множественные трещины, деформации и выбоины
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Периодические ремонтные работы запланированы на участке Загеси-Натахтари (17- 27 км) автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе с 21 июня по 31 июля, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
На участке Загеси-Натахтари асфальтобетонное покрытие проезжей части имеет множественные трещины, деформации и выбоины, что делает передвижение по дороге некомфортным.
По информации ведомства, работы будут проводиться в основном в ночное время, с 00:00 до 07:00 часов.
Будут проведены соответствующие работы по ремонту поврежденных участков и обеспечению безопасного и комфортного движения на дороге. Будет восстановлен слой асфальтобетонного покрытия проезжей части, облицованы подпорные стенки, размещены технические средства регулирования дорожного движения, проведена горизонтальная разметка дороги, установлены новые направляющие столбы и другое.
На первом этапе работы будут проведены на правом направлении автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
Департамент приносит извинения водителям за неудобства, вызванные ограничением движения.