https://sputnik-georgia.ru/20230620/nachinaetsya-remont-uchastka-osnovnoy-avtomagistrali-gruzii-278765769.html

Начинается ремонт участка основной автомагистрали Грузии

Начинается ремонт участка основной автомагистрали Грузии

На участке Загеси-Натахтари асфальтобетонное покрытие проезжей части имеет множественные трещины, деформации и выбоины 20.06.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Периодические ремонтные работы запланированы на участке Загеси-Натахтари (17- 27 км) автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе с 21 июня по 31 июля, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. На участке Загеси-Натахтари асфальтобетонное покрытие проезжей части имеет множественные трещины, деформации и выбоины, что делает передвижение по дороге некомфортным. По информации ведомства, работы будут проводиться в основном в ночное время, с 00:00 до 07:00 часов. Как идет ремонт дороги через перевал в Кахети? >>Будут проведены соответствующие работы по ремонту поврежденных участков и обеспечению безопасного и комфортного движения на дороге. Будет восстановлен слой асфальтобетонного покрытия проезжей части, облицованы подпорные стенки, размещены технические средства регулирования дорожного движения, проведена горизонтальная разметка дороги, установлены новые направляющие столбы и другое. На первом этапе работы будут проведены на правом направлении автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Департамент приносит извинения водителям за неудобства, вызванные ограничением движения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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