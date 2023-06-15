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Власти Грузии сделают все возможное – Кобахидзе о получении статуса кандидата в ЕС
Власти Грузии сделают все возможное – Кобахидзе о получении статуса кандидата в ЕС
"Глобальной партии войны" очень легко манипулировать в сфере решений Евросоюза, заявил лидер "Грузинской мечты" 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T15:42+0400
2023-06-15T15:42+0400
2023-06-15T15:55+0400
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грузинская мечта
еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Власти Грузии сделают все, что в их силах, для выполнения условий, необходимых для получения страной статуса кандидата в Евросоюзе, до конца июня, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе журналистам. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и другие. По его словам, сложнее дела обстоят с теми условиями, для выполнения которых была необходима совместная работа с оппозицией. "Там, где 12 пунктов могли быть выполнены с нашей односторонней ответственностью, мы выполни эти пункты до конца. Там, где были необходимы многосторонние или двусторонние действия, здесь дело обстоит сложнее", – сказал Кобахидзе. При этом он отметил, что шансы на предоставление Грузии статуса страны-кандидата в ЕС по-прежнему составляют 50/50. Решение принимают 27 стран, и если хотя бы одна из них откажется, Грузия не получит статус кандидата. "Мы надеемся получить статус кандидата. Что же касается нашего прогноза, повторю то же – что шансы 50/50 по той простой причине, что это политическое решение. Политическое решение всегда 50/50. Конечно, риски по-прежнему высоки", – заявил Кобахидзе. Каковы шансы Грузии на получение статуса кандидата в ЕС?>>Риски, по его словам, высоки из-за "глобальной партии войны". Это, по утверждению лидеров "Грузинской мечты", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны"."Глобальной партии войны" очень легко манипулировать в сфере решений Евросоюза, следовательно, риски высоки", – заявил Кобахидзе.Но, если власти и общество убедят "глобальную партию войны" в том, что страна устойчива, шансов получить статус кандидата на вступление в Евросоюз будет гораздо больше. Премьер Грузии провел переговоры в Брюсселе – итоги визита>>"Если мы покажем глобальной партии войны, что внутри страны есть устойчивость, что у нас твердые позиции внутри страны – это должны показать партии глобальной войны как власть, так и общество – в этом случае наши шансы получить статус кандидата повысятся. В конце концов, я надеюсь, что в декабре мы получим статус кандидата", – сказал Ираклий Кобахидзе. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, брюссель, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, еврокомиссия
Власти Грузии сделают все возможное – Кобахидзе о получении статуса кандидата в ЕС
15:42 15.06.2023 (обновлено: 15:55 15.06.2023)
"Глобальной партии войны" очень легко манипулировать в сфере решений Евросоюза, заявил лидер "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Власти Грузии сделают все, что в их силах, для выполнения условий, необходимых для получения страной статуса кандидата в Евросоюзе, до конца июня, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе журналистам.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и другие.
"До конца июня все рекомендации, ответственность за которые может взять на себя "Грузинская мечта", будут выполнены", – завил Кобахидзе.
По его словам, сложнее дела обстоят с теми условиями, для выполнения которых была необходима совместная работа с оппозицией.
"Там, где 12 пунктов могли быть выполнены с нашей односторонней ответственностью, мы выполни эти пункты до конца. Там, где были необходимы многосторонние или двусторонние действия, здесь дело обстоит сложнее", – сказал Кобахидзе.
При этом он отметил, что шансы на предоставление Грузии статуса страны-кандидата в ЕС по-прежнему составляют 50/50. Решение принимают 27 стран, и если хотя бы одна из них откажется, Грузия не получит статус кандидата.
"Мы надеемся получить статус кандидата. Что же касается нашего прогноза, повторю то же – что шансы 50/50 по той простой причине, что это политическое решение. Политическое решение всегда 50/50. Конечно, риски по-прежнему высоки", – заявил Кобахидзе.
Риски, по его словам, высоки из-за "глобальной партии войны". Это, по утверждению лидеров "Грузинской мечты", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны".
"Глобальной партии войны" очень легко манипулировать в сфере решений Евросоюза, следовательно, риски высоки", – заявил Кобахидзе.
Но, если власти и общество убедят "глобальную партию войны" в том, что страна устойчива, шансов получить статус кандидата на вступление в Евросоюз будет гораздо больше.
"Если мы покажем глобальной партии войны, что внутри страны есть устойчивость, что у нас твердые позиции внутри страны – это должны показать партии глобальной войны как власть, так и общество – в этом случае наши шансы получить статус кандидата повысятся. В конце концов, я надеюсь, что в декабре мы получим статус кандидата", – сказал Ираклий Кобахидзе.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.