https://sputnik-georgia.ru/20230620/otets-obvinyaemogo-v-napadenii-na-politseyskogo-v-tbilisi-zashil-sebe-rot-i-glaz-278766883.html

Отец обвиняемого в нападении на полицейского в Тбилиси зашил себе рот и глаз

Отец обвиняемого в нападении на полицейского в Тбилиси зашил себе рот и глаз

Григориадис пообещал, что не уберет палатку до тех пор, пока его сын не будет освобожден 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T23:42+0400

2023-06-20T23:42+0400

2023-06-20T23:54+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Отец обвиняемого в посягательстве на здоровье полицейского и уничтожении государственного имущества Бека Григориадис зашил себе рот и глаз в знак протеста, сообщает телеканал "Мтавари архи". Две недели назад Бека Григориадис со второй попытки установил палатку у здания парламента Грузии. Несколькими днями ранее во время установки палатки он был задержан полицией. Григориадиса выпустили спустя 48 часов и обязали выплатить штраф в размере 2 тысяч лари (более 750 долларов). По словам Григориадиса, его поступок – это знак солидарности с бастующими горняками из Чиатура, протест которых продолжается уже 15 дней и переместился в Тбилиси, а также борьба за свободу своего сына Лазаре. Григориадис пообещал, что не уберет палатку до тех пор, пока его сын не будет освобожден, а акции протеста будут носить перманентный характер. Тбилисский горсуд в мае оставил Лазаре Григориадиса в заключении на время следствия. С решением суда и самим фактом задержания не согласна часть грузинской оппозиции и его родные. Последние дни Бека Григориадис и его сторонники устраивали немногочисленные акции возле здания парламента, требуя освободить обвиняемого. В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. По делу Григориадиса следствие установило, что 7 марта, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели он дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля. Мартовские протесты в Тбилиси – задержан отец обвиняемого в нападении на полицейских >>В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение. Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, вследствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари. Теперь Лазаре Григориадису грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности и уничтожение имущества путем поджога. Обвиняемый в метании "коктейля Молотова" в полицейских в Тбилиси остался за решеткой>>В данный момент, помимо Григориадиса, по делу о нападениях на полицейских на акциях протеста проходит еще один человек, он находится на свободе. По данным грузинских СМИ, Лазаре Григориадис ранее был судим за насилие: два года назад он был привлечен к уголовной ответственности за насилие в отношении отца. Согласно полученным материалам уголовного дела, Лазаре ранил отца холодным оружием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах