https://sputnik-georgia.ru/20230620/skandalnye-popravki-o-natsbanke-gruzii-vstupili-v-silu-278750757.html
Скандальные поправки о Нацбанке Грузии вступили в силу
Скандальные поправки о Нацбанке Грузии вступили в силу
Глава параламента разъяснил необходимость принятых поправок 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T16:26+0400
2023-06-20T16:26+0400
2023-06-20T16:26+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал законопроект "О Национальном банке Грузии", предполагающий структурные изменения в Совете Нацбанка. На прошлой неделе парламент Грузии преодолел вето президента Грузии Саломе Зурабишвили и принял поправки в закон. Решение преодолеть вето было принято после того, как президент не представила парламенту кандидатов в члены Совета. Спорные поправки предполагают увеличение количества руководящих лиц в Совете Нацбанка с четырех до пяти человек (президент, первый вице-президент и три вице-президента) до декабря 2023 года, пока не истечет срок полномочий одного из действующих вице-президентов Нацбанка. Как разъяснил Папуашвили, до принятия поправок у Нацбанка было три вице-президента, при этом закон не устанавливал никаких правил относительно того, кто из них должен исполнять обязанности президента в его отсутствие или согласно какой процедуре должны были обязать вице-президента исполнять обязанности. Скандальные поправки о Нацбанке Грузии – парламент преодолел вето президента >>Как отметил глава грузинского законодательного органа, значимость этого вопроса подтвердилась и после того, как 2 марта 2023 года истекли полномочия главы Нацбанка Кобы Гвенетадзе, на одного из вице-президентов были возложены полномочия президента не на основании закона ввиду его отсутствия, а внутренних регуляций. Соответственно, парламент, как орган, ответственный перед народом за создание законодательной базы, необходимой для надлежащего функционирования государственных органов, обязан действовать и устранить существующую неясность, подчеркнул Папуашвили. В результате изменения в Национальном банке создается должность первого вице-президента, которого будет назначать и освобождать с должности совет Национального банка, отметил он."Таким образом, в дальнейшем будет устранена всякая неясность относительно того, кто будет исполнять обязанности президента Национального банка в случае его отсутствия или невозможности исполнения им своих обязанностей", – отметил Папуашвили. Скандал вокруг вето Правящая партия "Грузинская мечта" спустя три месяца после решения президента Саломе Зурабишвили применить вето заявила о своем намерении его преодолеть, так как, по их словам, президент Грузии нарушила договоренности и не представила кандидата в члены Советы. По данным "Грузинской мечты", предварительная договоренность существовала по действующему министру финансов Грузии Лаше Хуцишвили, однако президент заявила, что представит кандидатов в совет только в декабре 2023 года. В декабре истекают полномочия Арчила Мествришвили и Роберта Синглетара, и таким образом Совет Нацбанка, если не будут утверждены новые члены, сократится до критических пяти человек – минимальное число членов, при которых Совет имеет право принимать решения. "Грузинская мечта" отказалась поддерживать кандидатов в совет Нацбанка>>Между тем президент Грузии 16 июня представила парламенту двух кандидатов на пост членов совета Нацбанка – лектора и редактора журнала Национального банка "Экономика и банковское дело" Георгия Бакрадзе, а также директора Института экономики и бизнеса, члена совета "Зираат банк" Дмитрия Джапаридзе. Среди кандидатов не оказался министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.В правящей партии заявили, что не поддержат кандидатов на пост членов совета Национального банка, так как они были представлены парламенту президентом Саломе Зурабишвили без предварительных консультацийСовет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, национальный банк, национальный банк грузии
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, национальный банк, национальный банк грузии
Скандальные поправки о Нацбанке Грузии вступили в силу
Глава параламента разъяснил необходимость принятых поправок
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал законопроект "О Национальном банке Грузии", предполагающий структурные изменения в Совете Нацбанка.
На прошлой неделе парламент Грузии преодолел вето президента Грузии Саломе Зурабишвили и принял поправки в закон. Решение преодолеть вето было принято после того, как президент не представила парламенту кандидатов в члены Совета.
"Сегодня я подписал органический закон "О Национальном банке Грузии", в котором говорится о введении должности первого вице-президента в Нацбанке. Президент применила свое право вето на этот закон 23 февраля текущего года. Из обсуждения, связанного с законом, общественности известно, устранению какой проблемы служит существующий закон", – говорится в заявлении Папуашвили.
Спорные поправки предполагают увеличение количества руководящих лиц в Совете Нацбанка с четырех до пяти человек (президент, первый вице-президент и три вице-президента) до декабря 2023 года, пока не истечет срок полномочий одного из действующих вице-президентов Нацбанка.
Как разъяснил Папуашвили, до принятия поправок у Нацбанка было три вице-президента, при этом закон не устанавливал никаких правил относительно того, кто из них должен исполнять обязанности президента в его отсутствие или согласно какой процедуре должны были обязать вице-президента исполнять обязанности.
Как отметил глава грузинского законодательного органа, значимость этого вопроса подтвердилась и после того, как 2 марта 2023 года истекли полномочия главы Нацбанка Кобы Гвенетадзе, на одного из вице-президентов были возложены полномочия президента не на основании закона ввиду его отсутствия, а внутренних регуляций.
По словам Папуашвили, эта ситуация продолжается по сей день. После истечения полномочий Гвенетадзе исполняющим обязанности президента Нацбанка Грузии является вице-президент регулятора Арчил Мествришвили – последний член Совета Нацбанка, который первый раз попал туда еще при власти "Единого национального движения".
"Исходя из важности Национального банка и роли президента Национального банка, очевидно, что необходимо устранить эту неясность, доверив такой принципиальный вопрос не на внутренние регуляции, а путем законодательных регуляций", – отметил Папуашвили.
Соответственно, парламент, как орган, ответственный перед народом за создание законодательной базы, необходимой для надлежащего функционирования государственных органов, обязан действовать и устранить существующую неясность, подчеркнул Папуашвили.
"Именно этой ответственностью было продиктовано инициирование соответствующих поправок и преодоление вето президента", – добавил Папуашвили.
В результате изменения в Национальном банке создается должность первого вице-президента, которого будет назначать и освобождать с должности совет Национального банка, отметил он.
"Таким образом, в дальнейшем будет устранена всякая неясность относительно того, кто будет исполнять обязанности президента Национального банка в случае его отсутствия или невозможности исполнения им своих обязанностей", – отметил Папуашвили.
Скандал вокруг вето
Правящая партия "Грузинская мечта" спустя три месяца после решения президента Саломе Зурабишвили применить вето заявила о своем намерении его преодолеть, так как, по их словам, президент Грузии нарушила договоренности и не представила кандидата в члены Советы.
По данным "Грузинской мечты", предварительная договоренность существовала по действующему министру финансов Грузии Лаше Хуцишвили, однако президент заявила, что представит кандидатов в совет только в декабре 2023 года.
В декабре истекают полномочия Арчила Мествришвили и Роберта Синглетара, и таким образом Совет Нацбанка, если не будут утверждены новые члены, сократится до критических пяти человек – минимальное число членов, при которых Совет имеет право принимать решения.
Между тем президент Грузии 16 июня представила парламенту двух кандидатов на пост членов совета Нацбанка – лектора и редактора журнала Национального банка "Экономика и банковское дело" Георгия Бакрадзе, а также директора Института экономики и бизнеса, члена совета "Зираат банк" Дмитрия Джапаридзе. Среди кандидатов не оказался министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.
В правящей партии заявили, что не поддержат кандидатов на пост членов совета Национального банка, так как они были представлены парламенту президентом Саломе Зурабишвили без предварительных консультаций
Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к национальной валюте.