https://sputnik-georgia.ru/20230620/v-gruzii-planiruetsya-vvesti-lgoty-v-sfere-agro--i-vinnogo-turizma-278725055.html

В Грузии планируется ввести льготы в сфере агро- и винного туризма

В Грузии планируется ввести льготы в сфере агро- и винного туризма

Льготы будут распространяться только на тех лиц, чей годовой доход не превышает 500 тысяч лари 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T09:01+0400

2023-06-20T09:01+0400

2023-06-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Налоговые льготы планируют ввести в Грузии для лиц со статусом агротуризма и винного туризма, сообщает Первый канал. Соответствующие поправки, которые инициированы на заседании бюро парламента, войдут в Налоговый кодекс. В проекте уточняется, что льготы будут распространяться только на тех лиц, чей годовой доход не превышает 500 тысяч лари. В Грузии берут под контроль агротуризм и винные туры >>Согласно проекту, от подоходного налогооблажения освобождаются доходы и выданные зарплаты лиц, занимающихся агротуризмом или винным туризмом. Новое правило будет действовать в течение десяти календарных лет после присвоения лицу соответствующего статуса. Датой вступления в силу законопроекта определено 1 июля 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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