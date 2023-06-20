https://sputnik-georgia.ru/20230620/v-gruzii-planiruetsya-vvesti-lgoty-v-sfere-agro--i-vinnogo-turizma-278725055.html
В Грузии планируется ввести льготы в сфере агро- и винного туризма
В Грузии планируется ввести льготы в сфере агро- и винного туризма
Льготы будут распространяться только на тех лиц, чей годовой доход не превышает 500 тысяч лари 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T09:01+0400
2023-06-20T09:01+0400
2023-06-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Налоговые льготы планируют ввести в Грузии для лиц со статусом агротуризма и винного туризма, сообщает Первый канал. Соответствующие поправки, которые инициированы на заседании бюро парламента, войдут в Налоговый кодекс. В проекте уточняется, что льготы будут распространяться только на тех лиц, чей годовой доход не превышает 500 тысяч лари. В Грузии берут под контроль агротуризм и винные туры >>Согласно проекту, от подоходного налогооблажения освобождаются доходы и выданные зарплаты лиц, занимающихся агротуризмом или винным туризмом. Новое правило будет действовать в течение десяти календарных лет после присвоения лицу соответствующего статуса. Датой вступления в силу законопроекта определено 1 июля 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, туризм, налоги
грузия, экономика, новости, туризм, налоги
В Грузии планируется ввести льготы в сфере агро- и винного туризма
Льготы будут распространяться только на тех лиц, чей годовой доход не превышает 500 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Налоговые льготы планируют ввести в Грузии для лиц со статусом агротуризма и винного туризма, сообщает Первый канал.
Соответствующие поправки, которые инициированы на заседании бюро парламента, войдут в Налоговый кодекс.
В проекте уточняется, что льготы будут распространяться только на тех лиц, чей годовой доход не превышает 500 тысяч лари.
Согласно проекту, от подоходного налогооблажения освобождаются доходы и выданные зарплаты лиц, занимающихся агротуризмом или винным туризмом.
Новое правило будет действовать в течение десяти календарных лет после присвоения лицу соответствующего статуса.
Датой вступления в силу законопроекта определено 1 июля 2025 года.