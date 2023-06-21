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Еврокомиссия ознакомила послов стран ЕС с докладом о проделанной Грузией работе – СМИ

Еврокомиссия ознакомила послов стран ЕС с докладом о проделанной Грузией работе – СМИ

Еврокомиссия, как утверждают СМИ, не увидела никакого прогресса в направлении плюрализма СМИ в Грузии 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T19:13+0400

2023-06-21T19:13+0400

2023-06-21T19:38+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей ознакомил послов стран Евросоюза с устным докладом о том, какую работу проделали Грузия, Украина и Молдова на пути интеграции в ЕС, сообщает телеканал "Рустави 2". Закрытая встреча прошла в Брюсселе в среду и продлилась час. В четверг Вархей ознакомит с отчетом министров иностранных дел стран ЕС в Стокгольме. В устном докладе, как утверждают СМИ, говорится, что Грузия полностью выполнила три из 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, получила не статус кандидата, а европейскую перспективу. "Грузинская мечта" передумала принимать закон "О деолигархизации">>Полностью Грузия, предположительно, выполнила такие условия, как выбор независимого Народного защитника страны, усиление гендерного равноправия и учет решений Европейского суда по правам человека.Как утверждают СМИ, в докладе также сказано, что частичного прогресса Грузия достигла по следующим рекомендациям: деолигархизация; преодоление политической поляризации; независимость институтов; инклюзивная и эффективная судебная реформа; борьба с коррупцией; борьба с организованной преступностью; защита прав человека; обеспечение участия гражданских организаций в процессе принятия решений. Еврокомиссия, как утверждают СМИ, не увидела никакого прогресса в направлении плюрализма СМИ в Грузии. Отказ будет стратегической ошибкой Запада – премьер Грузии о статусе кандидата в ЕС>>В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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