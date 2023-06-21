https://sputnik-georgia.ru/20230621/fakty-vandalizma-v-tbilisi-bolshe-vsego-postradala-dorozhnaya-infrastruktura--278807987.html
Факты вандализма в Тбилиси: больше всего пострадала дорожная инфраструктура
Факты вандализма в Тбилиси: больше всего пострадала дорожная инфраструктура
Мэрия столицы уже завершила работу над решением проблем по 621 заявке 21.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-21T17:17+0400
2023-06-21T17:17+0400
2023-06-21T17:17+0400
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси с мая по сей день получила через мобильное приложение Fix Tbilisi 3 386 сообщений от граждан столицы по поводу вандализма, большая часть которых связана с повреждением дорожной инфраструктуры, заявил мэр Каха Каладзе. Мобильное приложение Fix Tbilisi, через которое горожане могут сообщать властям о вандализме в столице, запущено мэрией 16 мая и объединяет 4 типа проблем: повреждение дорожной инфраструктуры, деревьев и растений, наружного освещения и парковой инфраструктуры. Нет вандализму: жители столицы стали активно использовать приложение Fix Tbilisi >>Так, из 3 386 сообщений 1 880 касаются повреждения дорожной инфраструктуры, 272 – внешнего освещения, 282 – деревьев и растений, находящихся на территории муниципальной собственности, а 952 – инфраструктуры парков. Мэрия столицы уже завершила работу над решением проблем по 621 заявке. Активно идет работа над 1 652 сообщениями, полученными от жителей Тбилиси.На этом этапе статус "приостановленного" вопроса присвоено 529 сообщению, 584 вопроса были упразднены, поскольку не соответствовали ни одной категории приложения, отметил мэр.Не исключено, что в будущем в приложении возможно будут добавлены и другие категории. А пока при появлении вопросов граждане могут обращаться в мэрию по горячей линии.В Грузии начали штрафовать за вандализм >>"Спасибо всем тем людям, молодежи, которые включены в решение данных проблем и помогают нам вместе заботиться о городе. Это приложение является быстрой возможностью решения проблем", – отметил Каладзе. Приложение Fix Tbilisi можно скачать в интернет-магазине Google Play и App Store.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, вандализм
каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, вандализм
Факты вандализма в Тбилиси: больше всего пострадала дорожная инфраструктура
Мэрия столицы уже завершила работу над решением проблем по 621 заявке
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси с мая по сей день получила через мобильное приложение Fix Tbilisi 3 386 сообщений от граждан столицы по поводу вандализма, большая часть которых связана с повреждением дорожной инфраструктуры, заявил мэр Каха Каладзе.
Мобильное приложение Fix Tbilisi, через которое горожане могут сообщать властям о вандализме в столице, запущено мэрией 16 мая и объединяет 4 типа проблем: повреждение дорожной инфраструктуры, деревьев и растений, наружного освещения и парковой инфраструктуры.
Так, из 3 386 сообщений 1 880 касаются повреждения дорожной инфраструктуры, 272 – внешнего освещения, 282 – деревьев и растений, находящихся на территории муниципальной собственности, а 952 – инфраструктуры парков.
Мэрия столицы уже завершила работу над решением проблем по 621 заявке. Активно идет работа над 1 652 сообщениями, полученными от жителей Тбилиси.
"В системе граждане могут увидеть, что вопросу, который они зафиксировали, присвоен статус "приостановлен". Это означает, что временно не удается решить проблему. Например, если по бюджету обновление конкретной территории запланировано в следующем квартале или нужно объявить тендер", – сказал Каладзе.
На этом этапе статус "приостановленного" вопроса присвоено 529 сообщению, 584 вопроса были упразднены, поскольку не соответствовали ни одной категории приложения, отметил мэр.
Не исключено, что в будущем в приложении возможно будут добавлены и другие категории. А пока при появлении вопросов граждане могут обращаться в мэрию по горячей линии.
"Спасибо всем тем людям, молодежи, которые включены в решение данных проблем и помогают нам вместе заботиться о городе. Это приложение является быстрой возможностью решения проблем", – отметил Каладзе.
Приложение Fix Tbilisi можно скачать в интернет-магазине Google Play и App Store.