https://sputnik-georgia.ru/20230621/fakty-vandalizma-v-tbilisi-bolshe-vsego-postradala-dorozhnaya-infrastruktura--278807987.html

Факты вандализма в Тбилиси: больше всего пострадала дорожная инфраструктура

Факты вандализма в Тбилиси: больше всего пострадала дорожная инфраструктура

Мэрия столицы уже завершила работу над решением проблем по 621 заявке 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T17:17+0400

2023-06-21T17:17+0400

2023-06-21T17:17+0400

каха каладзе

тбилиси

грузия

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вандализм

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси с мая по сей день получила через мобильное приложение Fix Tbilisi 3 386 сообщений от граждан столицы по поводу вандализма, большая часть которых связана с повреждением дорожной инфраструктуры, заявил мэр Каха Каладзе. Мобильное приложение Fix Tbilisi, через которое горожане могут сообщать властям о вандализме в столице, запущено мэрией 16 мая и объединяет 4 типа проблем: повреждение дорожной инфраструктуры, деревьев и растений, наружного освещения и парковой инфраструктуры. Нет вандализму: жители столицы стали активно использовать приложение Fix Tbilisi >>Так, из 3 386 сообщений 1 880 касаются повреждения дорожной инфраструктуры, 272 – внешнего освещения, 282 – деревьев и растений, находящихся на территории муниципальной собственности, а 952 – инфраструктуры парков. Мэрия столицы уже завершила работу над решением проблем по 621 заявке. Активно идет работа над 1 652 сообщениями, полученными от жителей Тбилиси.На этом этапе статус "приостановленного" вопроса присвоено 529 сообщению, 584 вопроса были упразднены, поскольку не соответствовали ни одной категории приложения, отметил мэр.Не исключено, что в будущем в приложении возможно будут добавлены и другие категории. А пока при появлении вопросов граждане могут обращаться в мэрию по горячей линии.В Грузии начали штрафовать за вандализм >>"Спасибо всем тем людям, молодежи, которые включены в решение данных проблем и помогают нам вместе заботиться о городе. Это приложение является быстрой возможностью решения проблем", – отметил Каладзе. Приложение Fix Tbilisi можно скачать в интернет-магазине Google Play и App Store.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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