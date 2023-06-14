https://sputnik-georgia.ru/20230614/vlasti-gruzii-vybrali-nepravilnyy-podkhod-v-borbe-s-oligarkhicheskim-vliyaniem---posol-es-278581444.html
Власти Грузии выбрали неправильный подход в борьбе с олигархическим влиянием - посол ЕС
Власти Грузии выбрали неправильный подход в борьбе с олигархическим влиянием - посол ЕС
Деолигархизация является одним из 12 условий предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T16:30+0400
2023-06-14T16:30+0400
2023-06-14T16:56+0400
грузия
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венецианская комиссия
еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Власти Грузии выбрали неправильный подход в борьбе с олигархическим влиянием, что является одним из условий Евросоюза для получения статуса кандидата, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский журналистам.Накануне парламент Грузии во втором чтении принял законопроект "О деолигархизации" с правками после весенних замечаний Венецианской комиссии. Голосование состоялось несмотря на то, что незадолго до этого Венецианская комиссия рекомендовала не принимать даже доработанную версию. В борьбе с олигархическим влиянием следует придерживаться системного, а не персонального подхода, сказано в отчете. Евросоюз не говорил Грузии как именно надо выполнить условие, а только указал на проблемный вопрос, отметил дипломат."Деолигархизация является одним из 12 приоритетов. Это приоритет номер пять. Мы сказали, что это очень важный приоритет и мы ждем, что правительство Грузии продвинется в этом вопросе. Мы никогда не говорили, что является правильным подходом. Мы сказали, что надо сделать, а не как надо сделать", - сказал Герчинский.По его словам, разработка законопроекта была решением властей Грузии, и сейчас стало известно, что согласно Венецианской комиссии, это неправильный подход.Деолигархизация по-грузински – как переработан законопроект>>Посол отметил, что системный подход, рекомендованный Венецианской комиссией, подразумевает несколько параметров. "Это означает реформу судебной системы, это означает больше усилий в борьбе с коррупцией, это означает больше прозрачности и подотчетности, и все это означает сильное государство, для достижения которого мы с коллегами настроены работать", - сказал Герчинский.Между тем правящая партия "Грузинская мечта" готова не задействовать закон лишь в том случае, если Еврокомиссия откажется от условия деолигархизации для получения статуса, заявил ее председатель Ираклий Кобахидзе. Если Еврокомиссия согласится с Венецианской комиссией, в этом случае власти Грузии не задействуют этот закон, и в феврале принятый закон будет упразднен, отметил он.Законопроект в деталях Согласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев: Олигархом гражданина будет признавать Антикоррупционное бюро. При этом бюро должно провести полное исследование, является ли человек олигархом. Обжаловать признание олигархом можно будет через суд, при этом в двух инстанциях. Грузия между коллизий двух евроструктур – какая судьба ждет закон "О деолигархизации">>Олигархи смогут финансировать партии, предвыборные кампании и акции протеста. Единственным запретом для олигархов будет участие в проектах масштабной приватизации. Высокопоставленные государственные чиновники и первые лица государстава будут обязаны сообщать о контактах с олигархами, но при этом смысл разговора будет оглашен лишь с согласования с самим олигархом. Рекомендация и их выполнение Еврокомиссия рекомендовала Грузии реализовать приверженность "деолигархизации", устранив чрезмерное влияние корыстных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь. Изначально, власти Грузии представили копию украинского закона, который предполагал более жесткий подход к олигархам. Законопроект был доработан после того, как Венецианская комиссия после изучения первоначальной версии заявила о рисках нарушения Евроконвенции по правам человека – начале преследования людей по политическому признаку. Обновленный вариант был отправлен в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы в середине апреля 2023 года. Задействовать его власти намерены с 1 марта 2024 года на срок 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, венецианская комиссия, еврокомиссия, ираклий кобахидзе
грузия, новости, политика, венецианская комиссия, еврокомиссия, ираклий кобахидзе
Власти Грузии выбрали неправильный подход в борьбе с олигархическим влиянием - посол ЕС
16:30 14.06.2023 (обновлено: 16:56 14.06.2023)
Деолигархизация является одним из 12 условий предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Власти Грузии выбрали неправильный подход в борьбе с олигархическим влиянием, что является одним из условий Евросоюза для получения статуса кандидата, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский журналистам.
Накануне парламент Грузии во втором чтении принял законопроект "О деолигархизации" с правками после весенних замечаний Венецианской комиссии. Голосование состоялось несмотря на то, что незадолго до этого Венецианская комиссия рекомендовала не принимать даже доработанную версию. В борьбе с олигархическим влиянием следует придерживаться системного, а не персонального подхода, сказано в отчете.
"Мы, как Еврокомиссия, поддерживаем все рекомендации Венецианской комиссии. Венецианская комиссия устанавливает стандарты, когда речь идет о таком законодательстве. Так что, мы призываем к системному подходу вместо принятия специального закона", - сказал Герчинский.
Евросоюз не говорил Грузии как именно надо выполнить условие, а только указал на проблемный вопрос, отметил дипломат.
"Деолигархизация является одним из 12 приоритетов. Это приоритет номер пять. Мы сказали, что это очень важный приоритет и мы ждем, что правительство Грузии продвинется в этом вопросе. Мы никогда не говорили, что является правильным подходом. Мы сказали, что надо сделать, а не как надо сделать", - сказал Герчинский.
По его словам, разработка законопроекта была решением властей Грузии, и сейчас стало известно, что согласно Венецианской комиссии, это неправильный подход.
Посол отметил, что системный подход, рекомендованный Венецианской комиссией, подразумевает несколько параметров.
"Это означает реформу судебной системы, это означает больше усилий в борьбе с коррупцией, это означает больше прозрачности и подотчетности, и все это означает сильное государство, для достижения которого мы с коллегами настроены работать", - сказал Герчинский.
Между тем правящая партия "Грузинская мечта" готова не задействовать закон лишь в том случае, если Еврокомиссия откажется от условия деолигархизации для получения статуса, заявил ее председатель Ираклий Кобахидзе.
"Если Еврокомиссия разделит подход Венецианской комиссии в связи с тем, то персонифицированного закона не нужно и изымет запись о деолигархизации из 12 пунктов, в этом случае мы не задействуем закон. Венецианская комиссия говорит одно, а Еврокомиссия другое", - сказал Кобахидзе.
Если Еврокомиссия согласится с Венецианской комиссией, в этом случае власти Грузии не задействуют этот закон, и в феврале принятый закон будет упразднен, отметил он.
Законопроект в деталях
Согласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев:
участие в политической жизни;
его размер личных активов или активов компании в миллион раз превышает прожиточный минимум для Грузии.
Олигархом гражданина будет признавать Антикоррупционное бюро. При этом бюро должно провести полное исследование, является ли человек олигархом.
Обжаловать признание олигархом можно будет через суд, при этом в двух инстанциях.
Олигархи смогут финансировать партии, предвыборные кампании и акции протеста. Единственным запретом для олигархов будет участие в проектах масштабной приватизации. Высокопоставленные государственные чиновники и первые лица государстава будут обязаны сообщать о контактах с олигархами, но при этом смысл разговора будет оглашен лишь с согласования с самим олигархом.
Рекомендация и их выполнение
Еврокомиссия рекомендовала Грузии реализовать приверженность "деолигархизации", устранив чрезмерное влияние корыстных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь.
Изначально, власти Грузии представили копию украинского закона, который предполагал более жесткий подход к олигархам.
Законопроект был доработан после того, как Венецианская комиссия после изучения первоначальной версии заявила о рисках нарушения Евроконвенции по правам человека – начале преследования людей по политическому признаку. Обновленный вариант был отправлен в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы в середине апреля 2023 года.
Задействовать его власти намерены с 1 марта 2024 года на срок 10 лет.