https://sputnik-georgia.ru/20230614/vlasti-gruzii-vybrali-nepravilnyy-podkhod-v-borbe-s-oligarkhicheskim-vliyaniem---posol-es-278581444.html

Власти Грузии выбрали неправильный подход в борьбе с олигархическим влиянием - посол ЕС

Власти Грузии выбрали неправильный подход в борьбе с олигархическим влиянием - посол ЕС

Деолигархизация является одним из 12 условий предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T16:30+0400

2023-06-14T16:30+0400

2023-06-14T16:56+0400

грузия

новости

политика

венецианская комиссия

еврокомиссия

ираклий кобахидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/19/268843613_0:15:3076:1745_1920x0_80_0_0_2e87a4197919f9f5ffc8cfef5ba0c74f.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Власти Грузии выбрали неправильный подход в борьбе с олигархическим влиянием, что является одним из условий Евросоюза для получения статуса кандидата, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский журналистам.Накануне парламент Грузии во втором чтении принял законопроект "О деолигархизации" с правками после весенних замечаний Венецианской комиссии. Голосование состоялось несмотря на то, что незадолго до этого Венецианская комиссия рекомендовала не принимать даже доработанную версию. В борьбе с олигархическим влиянием следует придерживаться системного, а не персонального подхода, сказано в отчете. Евросоюз не говорил Грузии как именно надо выполнить условие, а только указал на проблемный вопрос, отметил дипломат."Деолигархизация является одним из 12 приоритетов. Это приоритет номер пять. Мы сказали, что это очень важный приоритет и мы ждем, что правительство Грузии продвинется в этом вопросе. Мы никогда не говорили, что является правильным подходом. Мы сказали, что надо сделать, а не как надо сделать", - сказал Герчинский.По его словам, разработка законопроекта была решением властей Грузии, и сейчас стало известно, что согласно Венецианской комиссии, это неправильный подход.Деолигархизация по-грузински – как переработан законопроект>>Посол отметил, что системный подход, рекомендованный Венецианской комиссией, подразумевает несколько параметров. "Это означает реформу судебной системы, это означает больше усилий в борьбе с коррупцией, это означает больше прозрачности и подотчетности, и все это означает сильное государство, для достижения которого мы с коллегами настроены работать", - сказал Герчинский.Между тем правящая партия "Грузинская мечта" готова не задействовать закон лишь в том случае, если Еврокомиссия откажется от условия деолигархизации для получения статуса, заявил ее председатель Ираклий Кобахидзе. Если Еврокомиссия согласится с Венецианской комиссией, в этом случае власти Грузии не задействуют этот закон, и в феврале принятый закон будет упразднен, отметил он.Законопроект в деталях Согласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев: Олигархом гражданина будет признавать Антикоррупционное бюро. При этом бюро должно провести полное исследование, является ли человек олигархом. Обжаловать признание олигархом можно будет через суд, при этом в двух инстанциях. Грузия между коллизий двух евроструктур – какая судьба ждет закон "О деолигархизации">>Олигархи смогут финансировать партии, предвыборные кампании и акции протеста. Единственным запретом для олигархов будет участие в проектах масштабной приватизации. Высокопоставленные государственные чиновники и первые лица государстава будут обязаны сообщать о контактах с олигархами, но при этом смысл разговора будет оглашен лишь с согласования с самим олигархом. Рекомендация и их выполнение Еврокомиссия рекомендовала Грузии реализовать приверженность "деолигархизации", устранив чрезмерное влияние корыстных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь. Изначально, власти Грузии представили копию украинского закона, который предполагал более жесткий подход к олигархам. Законопроект был доработан после того, как Венецианская комиссия после изучения первоначальной версии заявила о рисках нарушения Евроконвенции по правам человека – начале преследования людей по политическому признаку. Обновленный вариант был отправлен в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы в середине апреля 2023 года. Задействовать его власти намерены с 1 марта 2024 года на срок 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, венецианская комиссия, еврокомиссия, ираклий кобахидзе