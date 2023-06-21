https://sputnik-georgia.ru/20230621/kak-v-gruzii-gotovyatsya-k-provedeniyu-vstupitelnykh-ekzamenov-v-vuzy-2023-goda-278773232.html

Как в Грузии готовятся к проведению вступительных экзаменов в вузы 2023 года?

Как в Грузии готовятся к проведению вступительных экзаменов в вузы 2023 года?

Единые национальные экзамены начнутся в стране с 3 июля и продлятся до 26 июля включительно 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T13:01+0400

2023-06-21T13:01+0400

2023-06-21T13:01+0400

национальный центр экзаменов и оценок грузии

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Грузия активно готовится к проведению Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) – программы с тестами уже записаны в лэптопах, распечатаны листки ответов и вспомогательные материалы для абитуриентов, идет их распределение по экзаменационным центрам, сообщает пресс-служба Минобразования. Единые национальные экзамены, сдача которых необходима для поступления в вуз, начнутся в Грузии с 3 июля и продлятся до 26 июля включительно.Все вопросы, связанные с подготовкой экзаменационного процесса в стране, были рассмотрены на заседании организационной группы ЕНЭ, которое прошло под руководством замминистра образования и науки Гелы Геладзе.Организационная группа, которая работает над обеспечением того, чтобы экзамены прошли на высоком уровне, собирается ежегодно и укомплектовывается членами администрации правительства, Минобразования, Наццентра экзаменов и оценок, МВД, Минздрава, Минюста, Службы приставов и других ведомств. Среди рассмотренных на заседании орггруппы вопросов – беспрепятственная подача экзаменационным центрам электроэнергии, обеспечение машинами скорой и пожарной помощи, приведение в порядок дорог, ведущих к центрам, а также транспорта и др.С этой недели Национальный центр экзаменов и оценок начинает процесс оснащения соответствующим инвентарем все 24 экзаменационных центра. На этом этапе идет монтаж видеокамер в экзаменационных центрах, транспортировка нужных материалов для установки компьютерной техники и электросетей. В Грузии могут появиться филиалы ведущих мировых вузов >>В этом году экзаменационные центры откроются в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Поти, Ахалцихе, Гори, Озургети, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури. Для того чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу; иностранный язык; один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный вуз. Для сдачи ЕНЭ в 2023 году зарегистрировались более 45 тысяч человек. Первый экзамен будет по грузинскому языку и литературе. Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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национальный центр экзаменов и оценок грузии, единые национальные экзамены, вступительные экзамены, грузия, общество, новости