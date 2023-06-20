https://sputnik-georgia.ru/20230620/sila-naroda-obvinila-posla-ssha-v-finansirovanii-liberal-fashistskikh-organizatsiy-v-gruzii-278748358.html

"Сила народа" обвинила посла США в финансировании либерал-фашистских организаций в Грузии

"Сила народа" обвинила посла США в финансировании либерал-фашистских организаций в Грузии

Партия "Гирчи – больше свободы" организовала в Боржоми уже пятый лагерь "Либеральной академии", но противники его сорвали 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T15:24+0400

2023-06-20T15:24+0400

2023-06-20T15:49+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан симпатизирует либерал-фашистским организациям в стране, что подтвердилось оказанной им помощью на прошлой неделе, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа", основанного депутатами парламента от большинства. Речь идет о семинаре партии "Гирчи – больше свободы" и неправительственной организации "Институт индивидуальной свободы", который сорвался в Боржоми 17 июня из-за акции протеста. Протестующие заявили, что не позволят навязывать детям и студентам либеральную идеологию, вседозволенность – материться, оскорблять Церковь, Католикос-Патриарха всея Грузии и частных лиц. Партия "Гирчи – больше свободы" организовала в Боржоми уже пятый лагерь "Либеральной академии", но противники его сорвали. Участники семинара распространили видео, на котором видно, как митингующие кидают камни во двор гостиницы, где должно было состояться мероприятие, и оскорбляют организаторов.В тот же день заявление сделало организовавшее акцию консервативное движение "Грузия прежде всего". В нем сказано, что движение никогда не позволит "деструктивным силам", врагам церкви и желающим устроить беспорядки в стране настраивать молодежь против своей страны. Это никакой не тренинг для детей, а подготовка молодежи для революционных целей, что под видом демократии и способствования европейской интеграции финансируется из-за рубежа, сказано в заявлении движения "Грузия прежде всего". Лидер "Гирчи" готовит молодежь к кровавой революции в Грузии? Реакция "Грузинской мечты">>Семинары партии "Гирчи – больше свободы" не первый раз оказались в центре внимания общественности. Согласно обнародованным ранее фото- и видеоматериалам, составляющей частью т. н. свободных уикендов является обучение молодежи обращению с оружием. Для этого на семинары приезжают менторы.В начале мая текущего года телеканал "Имеди" обнародовал скандальную аудиозапись. Согласно тайно сделанной, предположительно, в сентябре 2022 года аудиозаписи, лидеры "Гирчи – больше свободы" говорят о том, что т. н. свободные уикенды должны превратиться в протестное движение и что лидеру партии Зурабу Джапаридзе придется сыграть роль революционера.Вопросы без ответов"Сила народа" традиционно обратилась с вопросами к послу США Келли Дегнан, при этом добавив, что все предыдущие вопросы остаются без ответа. "Почему вы не даете покоя этой стране? Почему финансируете антинациональные, антицерковные и агрессивные либерал-фашистские организации? Почему финансируете и разжигаете поляризацию? Почему создаете искусственные барьеры для получения Грузией статуса кандидата (в ЕС – ред.)?" – сказано в заявлении. "Сила народа" также поинтересовалась у посла США, почему она не помнила о свободе СМИ, когда организаторы семинара не позволили трем телекомпаниям вести съемку. Саакашвили и планы "Нацдвижения" создать коалицию – реакция оппозиции и "Грузинской мечты">>"И в завершение нас интересует, чего такого вы ждете от вернувшегося во власть "Нацдвижения" (бывшая правящая партия, основанная Михаилом Саакашвили – ред.), что не делает для вас "Грузинская мечта" (правящая партия – ред.)?" – сказано в заявлении.При этом в заявлении отмечено, что с точностью не известно, кто, для чего и в каком объеме финансирует оппозиционные партии "Гирчи – больше свободы" (лидер – Зураб Джапаридзе), "Дроа" (лидер – Элене Хоштария), молодежное движение "Сирцхвилиа" ("Стыдно"), неправительственную организацию "Клуб Франклина" и другие "агрессивные и поляризующие либерал-фашистские группировки"."Соответственно, общество не знает, конкретно с чьей стороны и в каком объеме финансируется революционный план, о котором радикальные группировки открыто говорят", – сказано в заявлении. Там же подчеркнуто, что у общества есть общее представление о том, кто поддерживает эти организации. Скандальная встреча с АкерманомВ заявлении также отмечено, что все вышесказанное напомнило о слухах, что Дегнан присутствовала на получившей широкую известность встрече с основателем "Международного центра ненасильственных конфликтов" (ICNC), американским коучем Питером Акерманом на горнолыжном курорте Бакуриани в апреле 2022 года. Как утверждают власти Грузии, Акерман вел тренинг по проведению революций для оппозиционных партий, неправительственных организаций и оппозиционных телевидений. На встрече присутствовали представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", а также "Лело для Грузии", "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы".В Тбилиси прошла акция против конференции "Клуба Франклина">>К этой встрече, согласно заявлению "Силы народа", посол США присоединилась вечером. "Может, вы проявите уважение к грузинскому обществу и скажете, почему вы отправились на встречу ревкома в Бакуриани?" – говорится в заявлении. Законопроект с последствиями"Сила народа" напомнила Дегнан о ее оценке законопроекта об иноагентах, который внесли в парламент депутаты, представляющие это общественное движение. Дегнан сразу же окрестила его российским законом. "Пятая колонна" глазами премьера, или Четыре попытки втянуть Грузию в войну>>"Несмотря на то, что вы позволили себе сказать грубую ложь грузинскому обществу, назвав американский закон об агентах российским законом во избежание прозрачности революционных финансов, народ все же все видит", – сказано в заявлении."Сила народа" отметила, что не рассчитывает на получение ответов от Дегнан на "легитимные вопросы", так как она всегда избегала этого. "Надеемся, что хотя бы новый посол будет считаться с грузинским обществом и интересами нашей страны, и прекратится финансирование либерал-фашистской революции, на что тратятся суммы, которые цинично называют помощью для Грузии", – сказано в заявлении. Полномочия Келли Дегнан в качестве посла США в Грузии истекают в этом году. Ее сменит Робин Данниган. Дегнан возглавляет американскую дипмиссию с января 2020 года.Госдеп США должен снять санкции с грузинских судей – спикер парламента Грузии>>Что касается скандального законопроекта, изначально был инициирован проект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Как пояснили его авторы, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Критики увидели в этом законопроекте угрозу для демократии в Грузии. После того, как законопроект осудили оппоненты власти и Запад, "Сила народа" в качестве альтернативы инициировала более жесткий законопроект – аналог американского закона об иноагентах. После этого волна недовольства еще быстрее начала набирать обороты – 7-8 марта 2023 года в центре Тбилиси прошли массовые акции протеста.Митингующие требовали от властей Грузии отказа от принятия закона об иноагентах, против которого до этого выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран-партнеров Грузии.Свобода выражения тоже имеет пределы – депутат от "Грузинской мечты">>МВД не раз предупреждало митингующих действовать в рамках закона, но, когда протест приобретал агрессивные формы, в ход шли спецназ, водометы, слезоточивый газ. Протестующие били стекла в окнах парламента, сжигали автомобили, кидали "коктейли Молотова" в правоохранителей. В результате власти приняли решение не принимать ни один из инициированных законопроектов об иноагентах. 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