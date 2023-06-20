https://sputnik-georgia.ru/20230620/sila-naroda-obvinila-posla-ssha-v-finansirovanii-liberal-fashistskikh-organizatsiy-v-gruzii-278748358.html
"Сила народа" обвинила посла США в финансировании либерал-фашистских организаций в Грузии
"Сила народа" обвинила посла США в финансировании либерал-фашистских организаций в Грузии
Партия "Гирчи – больше свободы" организовала в Боржоми уже пятый лагерь "Либеральной академии", но противники его сорвали 20.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-20T15:24+0400
2023-06-20T15:24+0400
2023-06-20T15:49+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан симпатизирует либерал-фашистским организациям в стране, что подтвердилось оказанной им помощью на прошлой неделе, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа", основанного депутатами парламента от большинства. Речь идет о семинаре партии "Гирчи – больше свободы" и неправительственной организации "Институт индивидуальной свободы", который сорвался в Боржоми 17 июня из-за акции протеста. Протестующие заявили, что не позволят навязывать детям и студентам либеральную идеологию, вседозволенность – материться, оскорблять Церковь, Католикос-Патриарха всея Грузии и частных лиц. Партия "Гирчи – больше свободы" организовала в Боржоми уже пятый лагерь "Либеральной академии", но противники его сорвали. Участники семинара распространили видео, на котором видно, как митингующие кидают камни во двор гостиницы, где должно было состояться мероприятие, и оскорбляют организаторов.В тот же день заявление сделало организовавшее акцию консервативное движение "Грузия прежде всего". В нем сказано, что движение никогда не позволит "деструктивным силам", врагам церкви и желающим устроить беспорядки в стране настраивать молодежь против своей страны. Это никакой не тренинг для детей, а подготовка молодежи для революционных целей, что под видом демократии и способствования европейской интеграции финансируется из-за рубежа, сказано в заявлении движения "Грузия прежде всего". Лидер "Гирчи" готовит молодежь к кровавой революции в Грузии? Реакция "Грузинской мечты">>Семинары партии "Гирчи – больше свободы" не первый раз оказались в центре внимания общественности. Согласно обнародованным ранее фото- и видеоматериалам, составляющей частью т. н. свободных уикендов является обучение молодежи обращению с оружием. Для этого на семинары приезжают менторы.В начале мая текущего года телеканал "Имеди" обнародовал скандальную аудиозапись. Согласно тайно сделанной, предположительно, в сентябре 2022 года аудиозаписи, лидеры "Гирчи – больше свободы" говорят о том, что т. н. свободные уикенды должны превратиться в протестное движение и что лидеру партии Зурабу Джапаридзе придется сыграть роль революционера.Вопросы без ответов"Сила народа" традиционно обратилась с вопросами к послу США Келли Дегнан, при этом добавив, что все предыдущие вопросы остаются без ответа. "Почему вы не даете покоя этой стране? Почему финансируете антинациональные, антицерковные и агрессивные либерал-фашистские организации? Почему финансируете и разжигаете поляризацию? Почему создаете искусственные барьеры для получения Грузией статуса кандидата (в ЕС – ред.)?" – сказано в заявлении. "Сила народа" также поинтересовалась у посла США, почему она не помнила о свободе СМИ, когда организаторы семинара не позволили трем телекомпаниям вести съемку. Саакашвили и планы "Нацдвижения" создать коалицию – реакция оппозиции и "Грузинской мечты">>"И в завершение нас интересует, чего такого вы ждете от вернувшегося во власть "Нацдвижения" (бывшая правящая партия, основанная Михаилом Саакашвили – ред.), что не делает для вас "Грузинская мечта" (правящая партия – ред.)?" – сказано в заявлении.При этом в заявлении отмечено, что с точностью не известно, кто, для чего и в каком объеме финансирует оппозиционные партии "Гирчи – больше свободы" (лидер – Зураб Джапаридзе), "Дроа" (лидер – Элене Хоштария), молодежное движение "Сирцхвилиа" ("Стыдно"), неправительственную организацию "Клуб Франклина" и другие "агрессивные и поляризующие либерал-фашистские группировки"."Соответственно, общество не знает, конкретно с чьей стороны и в каком объеме финансируется революционный план, о котором радикальные группировки открыто говорят", – сказано в заявлении. Там же подчеркнуто, что у общества есть общее представление о том, кто поддерживает эти организации. Скандальная встреча с АкерманомВ заявлении также отмечено, что все вышесказанное напомнило о слухах, что Дегнан присутствовала на получившей широкую известность встрече с основателем "Международного центра ненасильственных конфликтов" (ICNC), американским коучем Питером Акерманом на горнолыжном курорте Бакуриани в апреле 2022 года. Как утверждают власти Грузии, Акерман вел тренинг по проведению революций для оппозиционных партий, неправительственных организаций и оппозиционных телевидений. На встрече присутствовали представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", а также "Лело для Грузии", "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы".В Тбилиси прошла акция против конференции "Клуба Франклина">>К этой встрече, согласно заявлению "Силы народа", посол США присоединилась вечером. "Может, вы проявите уважение к грузинскому обществу и скажете, почему вы отправились на встречу ревкома в Бакуриани?" – говорится в заявлении. Законопроект с последствиями"Сила народа" напомнила Дегнан о ее оценке законопроекта об иноагентах, который внесли в парламент депутаты, представляющие это общественное движение. Дегнан сразу же окрестила его российским законом. "Пятая колонна" глазами премьера, или Четыре попытки втянуть Грузию в войну>>"Несмотря на то, что вы позволили себе сказать грубую ложь грузинскому обществу, назвав американский закон об агентах российским законом во избежание прозрачности революционных финансов, народ все же все видит", – сказано в заявлении."Сила народа" отметила, что не рассчитывает на получение ответов от Дегнан на "легитимные вопросы", так как она всегда избегала этого. "Надеемся, что хотя бы новый посол будет считаться с грузинским обществом и интересами нашей страны, и прекратится финансирование либерал-фашистской революции, на что тратятся суммы, которые цинично называют помощью для Грузии", – сказано в заявлении. Полномочия Келли Дегнан в качестве посла США в Грузии истекают в этом году. Ее сменит Робин Данниган. Дегнан возглавляет американскую дипмиссию с января 2020 года.Госдеп США должен снять санкции с грузинских судей – спикер парламента Грузии>>Что касается скандального законопроекта, изначально был инициирован проект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Как пояснили его авторы, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Критики увидели в этом законопроекте угрозу для демократии в Грузии. После того, как законопроект осудили оппоненты власти и Запад, "Сила народа" в качестве альтернативы инициировала более жесткий законопроект – аналог американского закона об иноагентах. После этого волна недовольства еще быстрее начала набирать обороты – 7-8 марта 2023 года в центре Тбилиси прошли массовые акции протеста.Митингующие требовали от властей Грузии отказа от принятия закона об иноагентах, против которого до этого выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран-партнеров Грузии.Свобода выражения тоже имеет пределы – депутат от "Грузинской мечты">>МВД не раз предупреждало митингующих действовать в рамках закона, но, когда протест приобретал агрессивные формы, в ход шли спецназ, водометы, слезоточивый газ. Протестующие били стекла в окнах парламента, сжигали автомобили, кидали "коктейли Молотова" в правоохранителей. В результате власти приняли решение не принимать ни один из инициированных законопроектов об иноагентах. 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грузия, новости, сша, тбилиси, бакуриани, келли дегнан, михаил саакашвили, грузинская мечта, европейская грузия
"Сила народа" обвинила посла США в финансировании либерал-фашистских организаций в Грузии
15:24 20.06.2023 (обновлено: 15:49 20.06.2023)
Партия "Гирчи – больше свободы" организовала в Боржоми уже пятый лагерь "Либеральной академии", но противники его сорвали
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан симпатизирует либерал-фашистским организациям в стране, что подтвердилось оказанной им помощью на прошлой неделе, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа", основанного депутатами парламента от большинства.
Речь идет о семинаре партии "Гирчи – больше свободы" и неправительственной организации "Институт индивидуальной свободы", который сорвался в Боржоми 17 июня из-за акции протеста. Протестующие заявили, что не позволят навязывать детям и студентам либеральную идеологию, вседозволенность – материться, оскорблять Церковь, Католикос-Патриарха всея Грузии и частных лиц.
"Г-же Келли Дегнан никогда не удавалось скрыть особую симпатию к ним. Но то, что она сделала три дня назад, было самой лучшей люстрацией. Дегнан отправила в Боржоми транспорт и вывезла на принадлежащих посольству микроавтобусах испугавшихся "гирчевцев" подальше от гражданских активистов", – сказано в заявлении.
Партия "Гирчи – больше свободы" организовала в Боржоми уже пятый лагерь "Либеральной академии", но противники его сорвали. Участники семинара распространили видео, на котором видно, как митингующие кидают камни во двор гостиницы, где должно было состояться мероприятие, и оскорбляют организаторов.
В тот же день заявление сделало организовавшее акцию консервативное движение "Грузия прежде всего". В нем сказано, что движение никогда не позволит "деструктивным силам", врагам церкви и желающим устроить беспорядки в стране настраивать молодежь против своей страны.
Это никакой не тренинг для детей, а подготовка молодежи для революционных целей, что под видом демократии и способствования европейской интеграции финансируется из-за рубежа, сказано в заявлении движения "Грузия прежде всего".
Семинары партии "Гирчи – больше свободы" не первый раз оказались в центре внимания общественности. Согласно обнародованным ранее фото- и видеоматериалам, составляющей частью т. н. свободных уикендов является обучение молодежи обращению с оружием. Для этого на семинары приезжают менторы.
В начале мая текущего года телеканал "Имеди" обнародовал скандальную аудиозапись. Согласно тайно сделанной, предположительно, в сентябре 2022 года аудиозаписи, лидеры "Гирчи – больше свободы" говорят о том, что т. н. свободные уикенды должны превратиться в протестное движение и что лидеру партии Зурабу Джапаридзе придется сыграть роль революционера.
Вопросы без ответов
"Сила народа" традиционно обратилась с вопросами к послу США Келли Дегнан, при этом добавив, что все предыдущие вопросы остаются без ответа.
"Почему вы не даете покоя этой стране? Почему финансируете антинациональные, антицерковные и агрессивные либерал-фашистские организации? Почему финансируете и разжигаете поляризацию? Почему создаете искусственные барьеры для получения Грузией статуса кандидата (в ЕС – ред.)?" – сказано в заявлении.
"Сила народа" также поинтересовалась у посла США, почему она не помнила о свободе СМИ, когда организаторы семинара не позволили трем телекомпаниям вести съемку.
"И в завершение нас интересует, чего такого вы ждете от вернувшегося во власть "Нацдвижения" (бывшая правящая партия, основанная Михаилом Саакашвили – ред.), что не делает для вас "Грузинская мечта" (правящая партия – ред.)?" – сказано в заявлении.
При этом в заявлении отмечено, что с точностью не известно, кто, для чего и в каком объеме финансирует оппозиционные партии "Гирчи – больше свободы" (лидер – Зураб Джапаридзе), "Дроа" (лидер – Элене Хоштария), молодежное движение "Сирцхвилиа" ("Стыдно"), неправительственную организацию "Клуб Франклина" и другие "агрессивные и поляризующие либерал-фашистские группировки".
"Соответственно, общество не знает, конкретно с чьей стороны и в каком объеме финансируется революционный план, о котором радикальные группировки открыто говорят", – сказано в заявлении.
Там же подчеркнуто, что у общества есть общее представление о том, кто поддерживает эти организации.
Скандальная встреча с Акерманом
В заявлении также отмечено, что все вышесказанное напомнило о слухах, что Дегнан присутствовала на получившей широкую известность встрече с основателем "Международного центра ненасильственных конфликтов" (ICNC), американским коучем Питером Акерманом на горнолыжном курорте Бакуриани в апреле 2022 года.
Как утверждают власти Грузии, Акерман вел тренинг по проведению революций для оппозиционных партий, неправительственных организаций и оппозиционных телевидений. На встрече присутствовали представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", а также "Лело для Грузии", "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы".
К этой встрече, согласно заявлению "Силы народа", посол США присоединилась вечером.
"Может, вы проявите уважение к грузинскому обществу и скажете, почему вы отправились на встречу ревкома в Бакуриани?" – говорится в заявлении.
Законопроект с последствиями
"Сила народа" напомнила Дегнан о ее оценке законопроекта об иноагентах, который внесли в парламент депутаты, представляющие это общественное движение. Дегнан сразу же окрестила его российским законом.
"Несмотря на то, что вы позволили себе сказать грубую ложь грузинскому обществу, назвав американский закон об агентах российским законом во избежание прозрачности революционных финансов, народ все же все видит", – сказано в заявлении.
"Сила народа" отметила, что не рассчитывает на получение ответов от Дегнан на "легитимные вопросы", так как она всегда избегала этого.
"Надеемся, что хотя бы новый посол будет считаться с грузинским обществом и интересами нашей страны, и прекратится финансирование либерал-фашистской революции, на что тратятся суммы, которые цинично называют помощью для Грузии", – сказано в заявлении.
Полномочия Келли Дегнан в качестве посла США в Грузии истекают в этом году. Ее сменит Робин Данниган. Дегнан возглавляет американскую дипмиссию с января 2020 года.
Что касается скандального законопроекта, изначально был инициирован проект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Как пояснили его авторы, открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения.
Критики увидели в этом законопроекте угрозу для демократии в Грузии. После того, как законопроект осудили оппоненты власти и Запад, "Сила народа" в качестве альтернативы инициировала более жесткий законопроект – аналог американского закона об иноагентах. После этого волна недовольства еще быстрее начала набирать обороты – 7-8 марта 2023 года в центре Тбилиси прошли массовые акции протеста.
Митингующие требовали от властей Грузии отказа от принятия закона об иноагентах, против которого до этого выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран-партнеров Грузии.
МВД не раз предупреждало митингующих действовать в рамках закона, но, когда протест приобретал агрессивные формы, в ход шли спецназ, водометы, слезоточивый газ. Протестующие били стекла в окнах парламента, сжигали автомобили, кидали "коктейли Молотова" в правоохранителей. В результате власти приняли решение не принимать ни один из инициированных законопроектов об иноагентах.