https://sputnik-georgia.ru/20230621/pochemu-v-gruzii-nevozmozhno-dostich-depolyarizatsii--otvet-kobakhidze-278821631.html

Почему в Грузии невозможно достичь деполяризации – ответ Кобахидзе

Почему в Грузии невозможно достичь деполяризации – ответ Кобахидзе

Деполяризация – одно из 12 условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T19:42+0400

2023-06-21T19:42+0400

2023-06-21T19:42+0400

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ираклий гарибашвили

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Достижение деполяризации в Грузии невозможно до тех пор, пока оппозиция продолжает свои радикальные действия, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.При этом правящая команда действовала с ответственностью, когда необходимо было принимать законы, избирать должностных лиц, отметил он.Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия до конца июня завершит работу над рекомендациями и примет все необходимые законы.Стало известно, когда ЕС представит отчет по прогрессу Грузии в проведении реформ>>Между тем власти Грузии отмечают, что невыполнимым остается первое условие о снижении поляризации, обвиняя в этом оппозицию.Ранее в феврале 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет по заявке Грузии на вступление в ЕС, в котором в большинстве сфер работа правительства оценена положительно. Речь идет об уровне законодательного и институционального сближения Грузии с ЕС в таких сферах, как судебная система и основные права, финансовый контроль, окружающая среда, наука и образование и другие.Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения.Цель – статус кандидата в ЕС: что сделала Грузия за год и каковы перспективы?>>Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией.Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти.Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, ираклий гарибашвили, грузинская мечта