https://sputnik-georgia.ru/20230621/premer-gruzii-rasskazal-o-vyzovakh-kiberbezopasnosti-278777020.html

Премьер Грузии рассказал о вызовах кибербезопасности

Премьер Грузии рассказал о вызовах кибербезопасности

Кибербезопасность имеет критическое значение для функционирования государственных институтов, отметил премьер 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Кибербезопасность является одним из главных вызовов 21-го века и имеет критическое значение для функционирования государственных институтов и экономики, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава грузинского правительства в среду выступил на открытии второго по счету "Форума кибербезопасности Грузии 2023". Премьер выразил надежду, что форум будет способствовать профессиональному и основательному рассмотрению вопросов кибербезопасности. Как отметил премьер, одной из функцией Грузии, как экономического хаба, является роль цифрового хаба. "Мы развиваем соответствующую инфраструктуру, а также технологические связи с Европой, и этот форум – одно из проявлений внимания правительства к этой теме", – подчеркнул премьер-министр. Глава грузинского правительства также рассказал о роли кибербезопасности в политическом пространстве Грузии. Как отметил Гарибашвили, общество, экономика страны, система образования, государственные сервисы, деятельность правительства, как и повседневная жизнь простых людей, тесно связаны с цифровыми технологиями.Осторожно, мошенники! электрораспределительная компания обратилась в МВД Грузии>> "Грузия является частью технологически развитого мира и стоит перед подобными киберугрозами. Естественно, мы это хорошо осознаем, и, соответственно, обеспечение кибербезопасности критически важно как для безопасности государства, так и для нормального функционирования бизнеса и общества в целом", – отметил премьер. Кибербезопасность является одним из основных направлений сектора национальной безопасности Грузии, и правительство предпринимает важные шаги в этом вопросе как в направлении единых усилий правительства, так и в направлении сотрудничества с международными партнерами, подчеркнул премьер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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